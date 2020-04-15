فرمانده نیروی هوافضای سپاه روز ارتش را تبریک گفت

‌به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی خطاب به امیر سرلشکر موسوی، روز ارتش را تبریک گفت.

متن پیام به این شرح است:

برادر ارجمندم، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی

فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد وبا احترام؛ ۲۹ فروردین ماه سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران و بزرگداشت حماسه آفرینی‌های نیروی زمینی را به جنابعالی و کارکنان خدوم و جان بر کف ارتش صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

تلاش و مجاهدت رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران مایه‌ی دلگرمی و آرامش ملت شریف ایران است و دلاور مردی‌های ارتش در دوران دفاع مقدس و تقدیم هزاران شهید و جانباز هرگز از صفحات زرین انقلاب اسلامی محو نخواهد شد و مردم شهید پرور ایران اسلامی همیشه قدردان خدمات آحاد کارکنان ارتش در حوادث غیر مترقبه و تلاش برای سلامتی آنان بوده و خواهند بود.

امید است نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در سال جهش تولید، برای پیشرفت و آبادانی ایران عزیز، تحت زعامت فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) همیشه پیشگام و با صلابت باشند. ان‌شاالله

سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده

فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی