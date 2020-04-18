دولت بخش های غیررسمی آسیب دیده از کرونا را دریابد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عبدالله زاده در گفتگو با رادیو اقتصاد گفت: ویروس کرونا اکثر کشورهای دنیا اعم از فقیر و غنی را درگیر خود کرده است.

وی اظهارداشت: تلاش و تعامل بسیاری از متخصصان و اقتصاددان‌ها از همان روزهای ابتدای شیوع کرونا یعنی اواخر بهمن و اوایل اسفند ماه سال گذشته این بود که اقدامات مناسبی را انجام دهند و چند وقت بعد این قضیه یعنی یک ماه، دو ماه و شش ماه را نگاه کنند و پیشنهادات جسته گریخته و البته امروزمدون تر به دولت ارائه کنند.

این کارشناس اقتصادی گفت: هم اکنون با تمام محک‌های دانش داخلی و تجربیات کشورهای دیگر می‌توان بیان کرد که بحران کرونا یک مشخصه‌های مشترکی بین همه کشورها ایجاد کرده که هم یک شوک عرضه و هم یک شوک تقاضاست.

وی افزود: کرونا تفاوتی که با بسیاری از بحران‌های دیگر دارد اینکه افراد وقتی از منزل خارج می‌شود یک ریسک برای خود و یک ریسک برای جامعه دارند.

عبدالله زاده اظهارداشت: بحران کرونا ریسک‌های جدی برای سرمایه گذاری و تولید هم ایجاد کرده به نحوی که خیلی از تولید کنندگان و عرضه کنندگان به خصوص بخش‌هایی که بیشتر در تعامل با مردم بودند مثل گردشگری و غیره در اثر شیوع این بیماری دچار چالش شده اند.

وی ادامه داد: ایران جدا از شریک بودن در بحث بحران کرونا با دنیا با تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های بین المللی نیز مواجه است.

این کارشناس اقتصادی گفت: اگرچه فشار خارجی مهم است اما مهمتر از آن مسئله‌ای که در اغلب دوره‌های اقتصادی در کشور وجود داشته می‌توان به مشکلات تصمیم گیری و ناکارآمدهای اقتصادی اشاره کرد.

وی افزود: دست برقضا این ناکارآمدی‌ها یکسری فرصت‌هایی را ایجاد کرده است که اگر این ناکارآمدی‌ها با استفاده از تجربیات دیگران مورد اصلاح قرار گیرد به یقین می‌تواند جهش بزرگی برای کشور ایجاد کند.

عبدالله زاده تصریح کرد: بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا امروز دیگر این ناکارآمدی‌ها را ندارند بنابراین می‌توان از تجربیات کشورهای مزبور برای نقد و اصلاح ناکارآمدهای اقتصادی داخلی استفاده کرد.

وی ادامه داد: بحران کرونا دارای سه مرحله از قبیل هنگامه بحران (اورژانس)، عبور از بحران (دوران ریکاوری) و تطبیق با وضعیت پس از بحران است. برای هر مرحله باید سازوکارهای متناسب طراحی و اجرا شود.

این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به گستردگی بحران کرونا در کشور افزود: مشکلاتی که خانواده‌ها امروز دارند دولت هم با این مشکلات رو به روست.

عبدالله زاده تصریح کرد: برای مثال درآمدهای نفتی دولت به یک ششم رسیده و از طرفی امسال در عمل روی درآمدهای مالیاتی نمی‌توان هیچ گونه حسابی باز کرد چون اوضاع کسب و کار در کشور تعریف چندانی ندارد از اینرو باید هم واقعیت بد اوضاع اقتصادی دولت و هم اوضاع بد اقتصادی و معیشتی خانواده‌ها را با هم در نظر گرفت.

وی ادامه داد: برای حمایت بهتر از آسیب دیدگان ویروس کرونا زیر ساخت جدی در کشور وجود دارد که پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان از جمله این موارد است.

این کارشناس اقتصادی گفت: پایگاه مزبور در دولت اول تدبیر و امید ایجاد شده و یکی از قوی‌ترین پایگاه‌ها با بیش از سه میلیارد رکورد داده از شهروندان است که می‌تواند در این بستر کارهای زیادی را انجام داد که کمترین آن حذف یارانه‌ها، تخصیص یارانه‌ها و جدی تر هم وجود دارد آنهم تخصیص برنامه‌ها به درستی است.

وی افزود: به نظر می‌رسد واکنش دولت در رابطه با بحران‌ها از جمله کرونا دست و پاشکسته، غیر جامع نگر بودن است و از طرف دیگر طراحی ساز و کار وجود ندارد با وجود این همه داده به معنای واقعی جلوی فساد را بگیرد.

عبد الله زاده با بیان اینکه ایران بهشت داده هاست، یادآورشد: برای مثال در همین پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان ۶۲ پایگاه اطلاعاتی از قبیل خودرو، املاک، تأمین اجتماعی و غیره بهم لینک هستند.

«موسی شهبازی» از دیگرکارشناسان اقتصادی هم در برنامه امشب رهیافت رادیو اقتصاد گفت: سیاست‌هایی که در دولت اتخاذ شد مثل تخفیف بیمه‌ای مثل بیمه سهم کارفرما، مالیات، استمهال وام‌ها و نظایر این کم و بیش همه مردم مطلع هستند.

وی افزود: برداشتی که از سیاست‌های دولت وجود دارد این است که که همه شرایط یکسانی دارند و سیاست‌های که ابلاغ می‌شود با همه یکسان برخورد خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی گفت: سیاست‌ها باید متناسب با دسته‌ها و رسته‌های گوناگون مشاغل و حتی ریزتر بخش‌های مختلف باشد.

وی افزود: خدمات در بین بخش‌های مختلف کشور بیشترین ضربه را از ناحیه ویروس کرونا متحمل شده است.

شهبازی بیان داشت: بطورکلی در دل بخش خدمات مشاغل غیر رسمی به شدت زیاد است به عبارتی یک چهارم شاغلان کشور در این حوزه اغلب خود اشتغال و کارکن مستقل هستند.

وی ادامه داد: اگر این واقعیت‌ها را کنار هم بگذارید به وضوح در خواهید یافت آنچه که دولت برخورد کرده متناسب با واقعیت‌های مختلف نبوده و ایرادات زیادی هم از طرف کارشناسان در این زمینه مطرح شده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی مطالعه دهکی داشته باشید و ویژگی دهک‌های مختلف را نگاه کنید خواهیددید در دهک‌های فقیرتر سهم بالای درآمد ناشی از شغل را دارند اگر طرف سرکار نرود در عمل زندگی وی مختل می‌شود.

وی افزود: سهم بالای اشتغال در بخش غیر دولتی باز هم در دهک‌های فقیر تر بیشتر به چشم می‌خورد.

شهبازی اظهارداشت: دولت برای مشاغل رسمی تمهیداتی در نظر گرفته اما در بخش مشاغل غیر رسمی تقریباً هیچ اتفاقی نیفتاده است.

برنامه «رهیافت» کاری از گروه کشاورزی شبکه تخصصی رادیو اقتصاد است که از شنبه تا پنجشنبه هر روز ساعت ۲۰ به مدت ۵۵ دقیقه به تهیه کنندگی «حمید رضا کجوری» با هدف تبیین سخنان روز رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی در قالب گفتگو محور و برنامه ترکیبی بر اساس تمامی بندهای اقتصاد مقاومتی بر روی موج اف ام ردیف ۹۸ مگاهرتز قرار می‌گیرد و علاقمندان جهت دریافت فایل صوتی برنامه می‌توانند به سایت این رادیو مراجعه کنند.