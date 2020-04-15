۳۴ طرح نیمه تمام صنایع فرآوری بخش کشاورزی تکمیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری جهاد کشاورزی، ذبیح‌الله غریب تاکید کرد: جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری ۳۴ طرح نیمه تمام در بخش صنایع تبدیلی دارد این تعداد طرح نیمه‌تمام در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی ظرفیت فرآوری ۱۵۰ هزار تن محصولات کشاورزی را دارا است.

غریب تصریح کرد: طرح‌های پیشنهادی جهاد کشاورزی استان برای تحقق جهش تولید بر مبنای توسعه شبکه‌های نوین آبیاری و تأمین و انتقال آب است.

وی یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی بنا دارد علاوه بر ارتقای تولید دانه‌های روغنی، گوشت و شکر، ضریب خودکفایی محصولات کشاورزی در کشور را از ۸۱ به ۸۴ درصد در سال‌جاری افزایش دهد.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: اجرای سامانه‌های آبیاری نوین در چهار هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی استان ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

غریب گفت: اجرای ۱۴ طرح تأمین و انتقال آب سه هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی چهارمحال و بختیاری با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد نیازمند تأمین اعتبار است.