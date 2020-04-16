هجوم ملخ مراکشی به مراتع گلستان/ عملیات سمپاشی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی گلستان، محمدرضا عباسی اظهارکرد: از ۹ فروردین سال جاری نخستین مورد حضور ملخ ها در اراضی مراوه تپه و ۱۱ فروردین ماه در آق قلا گزارش شد.

وی از ردیابی و آلودگی ۱۶ هزار هکتار به کپسول های ملخ مراکشی در مراتع گلستان خبر داد و گفت: بررسی ها نشان می دهد حدود هشت هزار هکتار از مراتع شهرستان مراوه تپه، سه هزار هکتار از مراتع آق قلا و پنج هزار هکتار از راتع گنبدکاووس آلوده به کپسول های ملخ مراکشی است.

عباسی با اشاره به مبارزه با این ملخ ها در مراوه تپه، افزود: با توجه به خسارت جبران ناپذیر این آفت و احساس خطر از ناحیه دامداران و کشاورزان منطقه، با مدیریت فرماندار، بخشدار و مساعدت امور عشایری، منابع طبیعی و دهیاران با هماهنگی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مراوه تپه از اوایل خروج پوره ها در تاریخ ۱۴ فروردین ماه بسیج عمومی جهت مبارزه با این آفت در تمامی روستاهای درگیر شروع شد.

وی بیان کرد: لذا تا تاریخ ۲۵ فروردین ماه چهار هزار هکتار از مراتع شهرستان مراوه تپه سم پاشی شده است.

عباسی اضافه کرد: در شهرستان آق قلا هم تاکنون حدود ۲۵۰ هکتار عملیات سمپاشی انجام گرفت.

وی بیان کرد: دیده بانی در ۱۷ هزار هکتار از مراتع گنبدکاووس نشان داد که پنج هزار هکتار از این اراضی آلوده به کپسول های ملخ مراکشی است و تاکنون حدود ۲۰۰ هکتار عملیات سمپاشی صورت گرفته است.

عباسی افزود: به منظور مقابله با ملخ ها تعداد هفت دستگاه خودروی مبارزه با ملخ، سه دستگاه سمپاش های یو ال وی، سه دستگاه سمپاش ۴۰۰ لیتری پشت وانتی و یک دستگاه توربولاینر آماده شده است.

وی ادامه داد: این عملیات سم پاشی همراه با ۶ اکیپ در شهرستان های آزادشهر، کلاله، مراوه تپه، گنبدکاووس، آق قلا و گرگان در مجموع به طول ۲۸۰ کیلومتر و به عمق حدود ۳۰ کیلومتر در حال ردیابی و مبارزه است.

عباسی گفت: خسارت های احتمالی ناشی از حضور ملخ مراکشی در اراضی سطح استان در حال کنترل بوده و تاکنون خسارتی به زراعت و باغات گزارش نشده است.

وی بیان کرد: تاکنون نوع ملخ های گزارش شده از مراتع استان از نوع ملخ مراکشی بوده و گزارشی از ملخ ایتالیایی و شکم بادمجانی فعلاً گزارش نشده است.