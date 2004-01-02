فرنگي كاران به دنبال جواز جام تختي

به گزارش خبرنگار"مهر" اين رقابت ها كه با حضور 143 كشتي گير از 21 استان و در قالب 24 تيم در سالن شهيد حيدريان قم جريان دارد امشب با معرفي چهره هاي برتر به كار خود پايان مي دهد .

در مسابقات كشتي فرنگي قهرماني كشور كه در مرحله اول انتخابي تيم ملي كشتي فرنگي ايران نيز به شمار مي رود 28 كشتي گير جواز حضور در مسابقات جام جهان پهلوان تختي را دريافت خواهند كرد . در رقابت هاي حساس و در دور چهارم وزن هاي مختلف نتايج زير بدست آمد :

50 كيلو گرم : هادي زميني وند از تيم قم الف با نتيجه 9 بر يك مغلوب عبدالرضا مير اعلمي از توابع تهران شد ، محمد رضا مستعان از اردبيل 3 بر صفر نيما غلامي كشتي گير مطرح كهكيلويه و بوير احمد را شكست داد و حجت الله كرم الهي از لرستان 3 بر صفر ايوب شاه كرمي از ايلام را پشت سر گذاشت .

60 كيلوگرم : حميد رضا نصيري از فارس 3 بر يك حميد كامفيروزي از قم الف را شكست داد و عبدالحميد رشماني از اصفهان 4 بر صفر محمد رضا محسني از لرستان را پشت سر گذاشت .

66 كيلو گرم : محمد سعيدي از آذربايجان غربي 4 بر يك حسن خدا بنده لو از تيم قم ب را شكست داد و مهرداد كلاوند از نيروي اهواز 5 بر 4 امير محمودي از فارس را مغلوب كرد .

74 كيلو گرم : شهاب شكري از كرمانشاه با نتيجه 4 بر صفر از سد شجاع بهرام نژاد از مازندران گذشت و شهرام الياسي از كردستان با حساب 4 بر صفر مرتضي سوريان از اصفهان را شكست داد .

84 كيلو گرم : روح الله ميكائيلي از قم الف 10 بر صفر مجتبي پرتوي از گيلان را پشت سر گذاشت و قاسم رضايي از مازندران 4 بر 5 مغلوب رضا فرضي زاده از اردبيل شد .

96 كيلو گرم : علي اكبر صادق از تهران 3 بر يك شهرام مهديزاده از توابع تهران را شكست داد و فرهاد طراحي از اردبيل 5 بر يك عباس خاكي از مركزي را مغلوب كرد .

120 كيلو گرم : محسن شيخي از خراسان 4 بر صفر محسن كاوياني از اصفهان را مغلوب كرد و محمدي شربياني از تهران 8 بر صفر ايوب نامداري از فارس را با شكست آشنا كرد .