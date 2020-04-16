ترامپ: کنگره آمریکا یا به نامزدهای من رأی دهد یا رسماً تعطیل شود!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «دونالد ترامپ» روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید در اعتراض به نشستهای صوری مجلس نمایندگان و سنای آمریکا که وی را از اداره امور بازمی دارد، گفت که ممکن است این دو مجلس را وادار سازد تا به طور رسمی نشستهای خود را به زمان دیگری موکول کنند.

وی در این باره گفت که مجلس سنا «یا بایذ به وظیفه خود عمل کند و برای نامزدهای من رأی گیری کند، یا بطور رسمی نشست خود رابه وقت دیگری موکول کند تا بتوانم این انتصابها را بطور موقت تعطیل کنم».

ترامپ خاطرنشان کرد که هم مجلس سنا و هم مجلس نمایندگان آمریکا به برگزاری نشستهای صوری ادامه می دهند زیرا اکثریت قانونگذاران از شهر واشنگتن دی.سی خارج شده و تا ماه می به این شهر بازنمی گردند.

وی در این باره گفت که «اقدام کنونی در ترک شهر آنهم در حالیکه نشستهای صوری و ساختگی برگزار می شود، به منزله ترک وظیفه و مسئولیت است و مردم آمریکا نمی توانند در دوران این بحران از عهده آن برآیند».

به گفته ترامپ، دموکراتهای مجلس سنا در اقدامی هماهنگ از تأیید ۱۲۹ نامزد برای مناصب مختلف دولتی سرباز می زنند. ترامپ همچنین گفت که قانونگذاران یا باید به سرکار برگردند و یا به طور رسمی نشست خود را به جلسه دیگری موکول کنند، در غیر اینصورت، وی «از اختیارات خود مطابق قانون اساسی برای تعطیلی هر دو مجلس کنگره استفاده خواهد کرد».