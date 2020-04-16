کاشت ۶۵ هزار اصله درخت در محوطه جنگل کاری صد هکتاری

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد مختاری، درباره آخرین وضعیت احداث کمربند سبز پیرامون تهران و افزایش سرانه فضای سبز جنگل کاری شهید توفیقی واقع در شمال اتوبان شهید بابایی، افزود: جنگل کاری شهید توفیقی بخش کوچکی از طرح بزرگ احداث کمربند سبز پیرامون شهر تهران به مساحت پنجاه هزار هکتار است که از سال ۱۳۶۶ توسط سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران آغاز شده و تا کنون بیش از چهل و دو هزار و ٨٠٠ هکتار آن به اتمام رسیده است. جنگل کاری شهید توفیقی نیز به مساحت یکصد هکتار نیز جزئی از این پروژه بزرگ است.

وی با اشاره به اینکه تعداد ۶۵ هزار اصله درخت در این منطقه کاشته شده است، اضافه کرد: با توجه به ساختار گیاهی منطقه از گونه‌های گیاهی توت نرک، زبان گنجشک، ارغوان، اقاقیا، زالزالک و … که همگی از گونه‌های گیاهی مقاوم و سازگار با شرایط آب و هوایی محل محسوب می‌شوند، استفاده شده است.

مدیر عامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران در پاسخ به سوالی درباره افزایش میزان فضای سبز در منطقه جنگل کاری شهید توفیقی توضیح داد: توسعه جنگل کاری در قالب طرح احداث کمربند سبز پیرامون شهر تهران به مساحت ۵۰ هزار هکتار از اولویت‌های سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران بوده و بر اساس برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران سالانه باید به میزان حداقل هزار هکتار به این فضا افزوده شود در رابطه با افزایش محدوده جنگل کاری شهید توفیقی در صورت وجود اراضی بلامعارض و مناسب کاشت، قطعاً افزایش میزان فضای سبز آن مد نظر قرار خواهد گرفت.

این طرح در سال ٩٧ به منظور بهینه سازی طراحی منظر شهری و تولید هوای پاک، کنترل و فرسایش خاک، بهره وری بهتر از منابع آبی و اقلیم، افزایش ذخایر ملی منابع طبیعی و دستیابی به اهداف آمایش سرزمین اجرایی شد. همچنین حدود ۴۲ هزار اصله درخت قدیمی که در این محدود موجود و در اختیار شهرداری نبود نیز مورد محافظت و نگهداری قرار گرفت.