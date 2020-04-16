به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه دیدار با سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در جمع خبرنگاران با تبریک روز ارتش گفت: بیست و نهم فروردین ماه، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و روز حماسه آفرینی‌ها و فداکاری‌های نیروی زمینی قهرمان و یادگار امام راحل بزرگوار است که این روز را برای حضور ارتش در میان مردم و رژه در میان مردم تعیین کردند.

وی افزود: هر ساله رژه باشکوه ارتش جمهوری اسلامی ایران در کشور برگزار می‌شد، لکن امسال به دلیل وضعیت شیوع ویروس کرونا امکان برگزاری این مراسم نبوده و به خاطر رعایت پروتکل‌های بهداشتی، رژه به شکل دیگری تحت عنوان «رژه خدمت» به‌منظور رفع آلودگی از بخش‌های اعظمی در کشور به نمایش گذاشته خواهد شد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اذعان داشت: ارتش جمهوری اسلامی ایران با انسجام، سازماندهی مناسب، پا در رکابی و آمادگی کامل و تحرک بالا، شجاعانه و موفق تر از همیشه در حال اجرای مأموریت‌ها است و امروزه در دفاع از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور کاملاً آماده و موفق در حال انجام وظیفه است.

سردار سرلشکر باقری خاطر نشان کرد: ارتش علاوه‌بر حفظ آمادگی‌های رزمی و دفاعی بدون اینکه خللی در مأموریت‌های ذاتی بوجود آید، به طور کامل و مطلوب و با تمام توان به کمک ملت شریف کشورمان آمده و در دفاع از سلامت و بهداشت مردم از هیچ کوششی فروگذار نکرده است.

وی گفت: عزیزان ما در ارتش جمهوری اسلامی ایران، چه در مسئله رفع آلودگی از معابر و شهرها و مناطق آلوده، چه در مسئله کنترل تردد در جاده‌ها در دوره محدودیت رفت و آمدها و چه در مسئله مداوای بیماران در بیمارستان‌های ارتش که بیش از ۳۰ بیمارستان ارتش در این مأموریت سهیم بودند و سهیم هستند و بیمار پذیرفتند و بیمار دارند، مانند همه عزیزان ما در بخش سلامت کشور که مشغول کار شبانه روزی‌اند در حال اجرای مأموریت هستند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: در بسیاری از پادگان‌ها و شهرک‌های مسکونی ارتش، کارکنان و خانواده‌های آنها به شکل‌های مختلف اعم از تولید لوازم بهداشتی و درمانی بصورت خودجوش و داوطلبانه در حال خدمت و فعالیت هستند که جای قدردانی دارد.

سردار سرلشکر باقری با بیان اینکه باید خداوند را بخاطر چنین ارتش فداکار و مردمی شاکر بود، گفت: امیدواریم در سال ۹۹ که سال جهش تولید است، به فضل الهی شاهد جهش توفیقات بخش دفاعی و نیروهای مسلح کشورمان باشیم و ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز بیش از گذشته و بهتر از گذشته در همه زمینه‌ها درخشش و موفقیت داشته باشد.