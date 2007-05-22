عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- منابع پزشکی لبنان از زخمی شدن ده نفر بر اثر انفجار بمب دست ساز در کوی فردان در غرب بیروت خبر دادند.



- درگیری های شدید میان ارتش لبنان و گروه فلسطینی فتح الاسلام در اردوگاه نهرالبارد واقع در شمال لبنان همچنان ادامه دارد؛ این درگیری ها تا کنون به کشته شدن 58 تن از جمله 30 نظامی و 17 مرد مسلح منجر شده است؛ این در حالی است که ابوسلیم طه سخنگوی گروه فتح الاسلام تهدید به انتقال درگیری ها به خارج از شهر طرابلس کرد.



- شورای وزیران لبنان با تروریستی توصیف کردن گروه فتح الاسلام، بر ضرورت مقابله با این گروه تاکید و حمایت خود را از ارتش و نیروهای امنیتی اعلام کرد.



- خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس از فواد سنیوره نخست وزیر لبنان خواست از فلسطینی های ساکن اردوگاه نهرالبارد حمایت کند.



- دولت فلسطین با اعلام مخالفت خود با حمله به ارگانهای دولتی و ارتش لبنان خواستار حمایت از پناهندگان فلسطینی داخل اردوگاههای موجود در لبنان شد.



- عربستان سعودی با ابراز تاسف از درگیری های خونین در اطراف اردوگاه نهرالبارد در شمال لبنان، بر ضرورت حفظ حاکمیت و ثبات لبنان تاکید کرد.



- یک منبع مسئول در وزارت امور خارجه کویت از درگیری ها میان ارتش لبنان و گروه فتح الاسلام ابراز تاسف کرد.



- آمریکا از واکنش نیروهای امنیتی لبنان در برابر گروه فتح الاسلام در اردوگاه نهرالبارد حمایت کرد؛ دولت اسپانیا نیز با ابراز نگرانی از درگیری های مستمر در شمال لبنان، حمایت قوی خود را از دولت لبنان اعلام کرد.



- بان کی مون حملات جنگجویان گروه فتح الاسلام به ارتش لبنان را محکوم کرد و آن را حمله به حاکمیت و ثبات لبنان خواند.



- وزیر مشاور در امور خارجی انگلیس نیز، نگرانی کشورش از درگیری های مستمر میان ارتش لبنان و گروه فتح الاسلام را ابراز کرد.



- بشار الجعفری سفیر سوریه در سازمان ملل متحد ابراز عقیده کرد اقدامات خشونت آمیز کنونی در لبنان، تلاشی برای متقاعد کردن شورای امنیت به تصویب طرح تشکیل دادگاه بین المللی برای محاکمه قاتلان رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان است؛ وی هرگونه ارتباط سوریه با گروه فتح الاسلام را تکذیب کرد.



- در حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به منطقه بیت لاهیا در شمال نوار غزه، 4 فلسطینی به شهادت رسیدند؛ همچنین در حملات تلافی جویانه مبارزان فلسطینی به اهداف اسرائیلی، یک صهیونیست کشته شد.



- رژیم صهیونیستی روز دوشنبه تهدید کرد در صورت ادامه شلیک موشک از نوار غزه،رهبران جنبش حماس از جمله اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطین و خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس را هدف قرار خواهد داد.



- دولت فلسطینی به رژیم صهیونیستی پیشنهاد برقراری آتش بس کامل و فراگیر و همزمان در تمام مناطق فلسطینی را ارائه کرد.



- بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد از ادامه شلیک موشک از نوار غزه به اهداف اسرائیلی که به تلافی حملات تل آویو

صورت می گیرد؛ و افزایش قربانیان ناشی از تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی به مناطق فلسطینی ابراز نگرانی کرد.



- عربستان سعودی خواستار دخالت فوری جامعه بین المللی برای متوقف کردن حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه شد.



- روسیه نیز از استفاده بی رویه رژیم صهیونیستی از زور و تداوم حملات این رژیم به مناطق فلسطینی انتقاد کرد.



- اتحادیه اروپا با اصل تمدید ماموریت ناظران اروپایی در گذرگاه رفح میان نوار غزه و مصر موافقت کرد؛ ماموریت هیئت اروپایی در گذرگاه رفح عصر جمعه آتی به پایان می رسد؛ تمدید این ماموریت باید در قالب سندی از سوی 27 عضو اتحادیه اروپا صورت گیرد.



- وزارت دفاع انگلیس از کشته شدن یک نظامی این کشور در حمله مردان مسلح به نظامیان انگلیسی در شهر بصره واقع در جنوب عراق خبر داد.



- در تیراندازی نظامیان ارتش اتیوپی در پایتخت سومالی به مردم، دو تن کشته شدند.



- شورای قانون اساسی الجزایر، روز دوشنبه به طور رسمی، پیروزی ائتلاف ریاست جمهوری را در انتخابات قانونگذاری روز پنجشنبه27 اردیبهشت با کسب 249 کرسی از مجموع 389 کرسی اعلام کرد.



- الیاس آنتونیو ساکا رئیس جمهوری السالوادور روز دوشنبه در اولین سفر یک رئیس جمهور از این کشور از سال 1984 به مصر، وارد قاهره شد.



- منابع افغان از کشته شدن 25 عضو طالبان در درگیری هایی خبر دادند که به مدت 14 ساعت در منطقه سانگین جریان داشت.



- مسئولان پاکستانی اعلام کردند که طلاب تندرو سه نیروی پلیس را در اسلام آباد در دومین عملیات ربودن نیروهای پلیس در پایتخت پاکستان، ربودند.

- دولت روسیه، پروژه احداث خط انتقال نفت به اروپا را بدون عبور از خاک بلاروس تصویب کرد.