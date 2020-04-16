نزولی شدن آمار ابتلا به کرونا به منزله رفع کامل خطر نیست

سیداحمد هاشمی در گفتگو باخبرنگار مهر عنوان کرد: خوشبختانه شاهد سیر نزولی در آمار مراجعین و موارد نیازمند به بستری در خراسان شمالی هستیم.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: آمارهای میزان ابتلاء به یک ثبات نسبی رسیده است و میزان مراجعات بیماریهای تنفسی در مراکز سلامت روستایی و مراکز ۱۶ ساعته شهری نیز کاهش پیدا کرده است.
وی با اشاره به کاهش تعداد آمار سیتی اسکنهای ثبت شده در مراکز درمانی خراسان شمالی گفت: استمرار طرح فاصلهگذاری منجر به ثبات در نزولی شدن آمار مبتلایان به کرونا است.
هاشمی از کاهش آمار مثبت نمونهگیریها از ۷۰ درصد نمونه به ۱۵ درصد به عنوان نمودهای عینی طرح فاصلهگذاری اجتماعی و همراهی مردم برشمرد.
وی در ادامه افزود: نزولی شدن آمار مبتلایان به کرونا در کشور به معنای رفع کامل خطر کرونا نیست و اقدامات پیشگیرانه باید پیگیری شود.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تصریح کرد: به شرط ادامه طرحهای بهداشتی و مراقبتی در هفته آینده شرایط بسیار خوبی خواهیم داشت.
هاشمی رعایت بهداشت فردی، پرهیز از تجمعات رسمی و غیر رسمی، اجتناب از سفرهای غیر ضروری و… را جزو عوامل مؤثر در کاهش آمار مبتلایان به کرونا عنوان کرد.
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