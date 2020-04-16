آمادگی برای مقابله با عوارض کم آبی در شهر ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله تیموری ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات و چالش‌های حوزه آب و فاضلاب شهر ایلام اظهار کرد: هدف از برگزاری این جلسه بررسی مسائل، مشکلات و هماهنگی و آمادگی برای مقابله با عوارض کم آبی در فصل گرما در شهر ایلام است.

وی افزود: امیدواریم با ارائه راهکارهای مناسب و برنامه‌ریزی صحیح با مشکل توزیع آب مواجه نشده و بتوانیم بیش از پیش برای کسب رضایت مندی مردم و ارائه خدمات مطلوب‌تر گام برداریم.

وی با بیان اینکه تلاش مجموعه شرکت بر خدمات رسانی مناسب به مشترکان در ایام ماه مبارک رمضان و تابستان است، تصریح کرد: باید با ارائه برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت و همفکری و همکاری تمامی واحدها تابستان پیش رو را با کمترین چالش در تامین آب سپری کنیم.