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۲۸ فروردین ۱۳۹۹، ۱۸:۱۶

مدیر عامل آبفای استان ایلام خبر داد:

آمادگی برای مقابله با عوارض کم آبی در شهر ایلام

آمادگی برای مقابله با عوارض کم آبی در شهر ایلام

ایلام- مدیر عامل آبفای استان ایلام از آمادگی این شرکت برای مقابله با عوارض کم آبی در فصل گرما در شهر ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله تیموری ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات و چالش‌های حوزه آب و فاضلاب شهر ایلام اظهار کرد: هدف از برگزاری این جلسه بررسی مسائل، مشکلات و هماهنگی و آمادگی برای مقابله با عوارض کم آبی در فصل گرما در شهر ایلام است.

وی افزود: امیدواریم با ارائه راهکارهای مناسب و برنامه‌ریزی صحیح با مشکل توزیع آب مواجه نشده و بتوانیم بیش از پیش برای کسب رضایت مندی مردم و ارائه خدمات مطلوب‌تر گام برداریم.

وی با بیان اینکه تلاش مجموعه شرکت بر خدمات رسانی مناسب به مشترکان در ایام ماه مبارک رمضان و تابستان است، تصریح کرد: باید با ارائه برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت و همفکری و همکاری تمامی واحدها تابستان پیش رو را با کمترین چالش در تامین آب سپری کنیم.

کد مطلب 4902322

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