آبگذاری کانال آبیاری شبکه سفیدرود افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس خرمی اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم فعالیت‌های کشاورزان گیلانی در آماده سازی شالیزارها جهت نشاء برنج، از پنجشنبه آبگذاری در کانال‌های آبیاری شبکه سفید افزایش داده شد.

وی افزود: از پنجشنبه آبگذاری در کانال‌های آبیاری شبکه سفید در تونل آب بر فومنات به مقدار ۳۰، کانال راست سنگر به مقدار ۶۷ و کانال چپ سنگر به مقدار ۱۱۴ مترمکعب بر ثانیه افزایش یافت.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان، ادامه داد: به دلیل احتمال افزایش حجم آب رودخانه‌ها و کانال‌های آبیاری برای پیشگیری از وقوع هرگونه حادثه احتمالی؛ اشخاص حقیقی و حقوقی از ورود به بستر و حریم رودخانه‌ها و کانال‌های آبیاری اکیداً خودداری کنند.