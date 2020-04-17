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۲۹ فروردین ۱۳۹۹، ۱۰:۴۵

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان:

آبگذاری کانال آبیاری شبکه سفیدرود افزایش یافته است

آبگذاری کانال آبیاری شبکه سفیدرود افزایش یافته است

رشت- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان از افزایش آبگذاری کانال آبیاری شبکه سفیدرود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس خرمی اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم فعالیت‌های کشاورزان گیلانی در آماده سازی شالیزارها جهت نشاء برنج، از پنجشنبه آبگذاری در کانال‌های آبیاری شبکه سفید افزایش داده شد.

وی افزود: از پنجشنبه آبگذاری در کانال‌های آبیاری شبکه سفید در تونل آب بر فومنات به مقدار ۳۰، کانال راست سنگر به مقدار ۶۷ و کانال چپ سنگر به مقدار ۱۱۴ مترمکعب بر ثانیه افزایش یافت.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان، ادامه داد: به دلیل احتمال افزایش حجم آب رودخانه‌ها و کانال‌های آبیاری برای پیشگیری از وقوع هرگونه حادثه احتمالی؛ اشخاص حقیقی و حقوقی از ورود به بستر و حریم رودخانه‌ها و کانال‌های آبیاری اکیداً خودداری کنند.

کد مطلب 4902398

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