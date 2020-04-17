تداوم بارش ها درکشور/آسمان تهران نیمه ابری است

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق ضیاییان با اشاره به اینکه با گذر متناوب امواج تراز میانی از روی کشور طی پنج روز آینده در نقاط مختلف رشد ابر و بارش پیشبینی میشود اظهار کرد: امروز (۲۹ فروردین) در برخی نقاط شمال غرب، استانهای واقع در دامنههای البرز مرکزی، زاگرس مرکزی، بخشهایی از مرکز، شرق و جنوب شرق در برخی ساعات بارش باران گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد بارش تگرگ پیشبینی میشود.
به گفته وی فردا (۳۰ فروردین) به جز نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب سمنان، آذربایجان شرقی و شمال آذربایجان غربی و روز یکشنبه (۳۱ فروردین) به جز نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی، جنوب سمنان ایلام و خوزستان در سایر مناطق در برخی ساعات بارش رخ میدهد.
مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با بیان اینکه روز دوشنبه (۱ اردیبهشت) در استانهای واقع در دامنههای البرز غربی و مرکزی، زاگرس مرکزی، بخشهایی از مرکز، جنوب و جنوب شرق در برخی ساعات بارش پیشبینی میشود، تصریح کرد: روز سهشنبه (۲ اردیبهشت) نیز عمدتاً در غرب، جنوب غرب، جنوب، جنوب شرق و بخشهایی از مرکز کشور رگبار باران گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقت و بارش تگرگ در مناطق مستعد خواهیم داشت.
به گفته وی امروز دریای خزر و فردا شمال و مرکز خلیج فارس مواج پیشبینی میشود.
ضیائیان در پایان درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده گفت: آسمان تهران فردا (۳۰ فروردین) نیمه ابری در بعضی ساعات افزایش ابر، گاهی رگبار باران و وزش باد و احتمال رعد و برق با حداقل دمای ۱۲ حداکثر دمای ۲۲ درجه سانتیگراد و روز یکشنبه (۳۱ فروردین) نیز صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد با حداقل دمای ۱۲ و حداکثر دمای ۲۲ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
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