علیرضا ایزد پور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه با شیوع کرونا مهدکودک‌های استان سمنان نیز همزمان با سایر مراکز آموزشی از چهارم اسفندماه تعطیل شدند، ابراز داشت: این تعطیلی باعث بروز خساراتی در حوزه مهدکودک‌ها شد لذا پویشی به نام همدلی در استان شکل گرفت تا مالکان این مهدکودک‌ها با بخشیدن تمام یا بخشی از اجاره‌بهای خود بتوانند به این مراکز کمک کنند.

وی ضمن بیان اینکه در کل استان سمنان ۱۳۵ مهدکودک تحت پوشش بهزیستی وجود دارد که شش هزار نفر را مورد آموزش قرار می‌دهد، افزود: از این تعداد ۸۴ مهدکودک از نوع استیجاری هستند که تعویق اجاره بها به دلیل تعطیلی ناشی از بیماری کرونا باعث بروز مشکلات بسیاری برای این واحدها شده است.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان بابیان اینکه خوشبختانه در استانی زندگی می‌کنیم که مردمان آن همواره در هر کار خیری پیشتاز و سرلوحه کشور بودند، ابراز داشت: میامی در بین شهرستان‌های استان، توانست رتبه نخست این همدلی را به خود اختصاص دهد.

ایزد پور بابیان اینکه در میامی ۲۳ مهدکودک حدود ۷۰۰ کودک را تحت آموزش خوددارند، تصریح کرد: در این شهرستان ۱۰۰ درصد مالکان مهدکودک‌ها اجاره‌بهای خود را بخشیدند که این همدلی در کشور شایان تقدیر است.

وی بابیان اینکه حدود نیمی از مالکان مهدکودک‌ها یعنی ۵۰ درصد اجاره‌بهای خود را بخشیدند، افزود: پویش همدلی در راستای کمک به مهدکودک‌ها ادامه دارد و امیدوارم در ادامه طرح این ۵۰ درصد به ۱۰۰ درصد کامل برسد و استان سمنان نمونه کامل همدلی در کل کشور شود.