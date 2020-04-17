تعویق المپیک برای ورزش قهرمانی ایران یک فرصت بود

به گزارش خبرنگار مهر، کیکاووس سعیدی درباره به تعویق افتادن المپیک ۲۰۲۰ گفت: ورزشکاران برای ۴ سال تلاش می‌کنند تا با کسب سهمیه در المپیک حضور داشته باشند. با توجه به شیوع ویروس کرونا المپیک توکیو برای یکسال به تعویق افتاد و این یک فرصت در ورزش‌های قهرمانی را پیش روی ما گذاشت.

دبیر کمیته ملی المپیک اظهار داشت: به تعویق افتادن المپیک از دو منظر برای ما فرصت محسوب می‌شود نخست اینکه ورزشکارانی مانند حسن یزدانی، سهراب مرادی و حمیده عباسعلی به دلیل آسیب دیدگی نیاز به ریکاوری داشتند و تعویق المپیک این فرصت را برای آنان به وجود آورد. از طرف دیگر ما زمان بیشتری برای کسب سهمیه‌های دیگر به دست آوردیم.

وی درباره هزینه‌های درمانی ورزشکاران مصدوم، تصریح کرد: در بحث هزینه درمانی سهراب مرادی در دو مرحله به آلمان اعزام شد و کمک هزینه ارزی این ورزشکار را پرداخت کردیم.

دبیر کمیته ملی المپیک درباره پرداخت حقوق ورزشکارانی که سهمیه المپیک را کسب کرده‌اند، اظهار داشت: در اولین نشست هیئت اجرایی درباره چالش‌های به وجود آمده در راه کسب سهمیه بررسی کردیم و مقرر شد روند حمایت مالی کمیته از فدراسیون‌ها با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند. پرداخت حقوق برای یکسال تعهد شده است که در مرحله نخست که ۶ ماهه بود توسط وزارت ورزش به حساب فدراسیون‌ها پرداخت شد. کمیته ملی المپیک نیز برای مرحله دوم متعهد شده است.