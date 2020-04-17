آغاز ثبت نام وام ضروری بازنشستگان کشوری از اول اردیبهشت

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر افتخاری با اعلام این خبر گفت: با هماهنگی‌های انجام شده و موافقت بانک صادرات کسر اقساط تسهیلات قرض الحسنه ۷ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری در ماه‌های فروردین و اردیبهشت به تعویق افتاده و از حقوق بازنشستگان کسر نخواهد شد.

افتخاری همچنین گفت: علاوه بر این، مقرر شد اقساط وام ماه‌های فروردین و اردیبهشت برای آن دسته از بازنشستگانی که سهام بیمه ملت را خریداری کرده‌اند نیز به تعویق بیفتد و این اقساط از حقوق این عزیزان کسر نشود.

وی با اشاره به اینکه این موضوع شامل اقساط وام ازدواج فرزندان بازنشستگان نیز می‌شود، گفت: این تصمیم در چارچوب حمایت از بازنشستگان عزیز در شرایط موجود و با همکاری صندوق بازنشستگی و نظام بانکی کشور اتخاذ شده است.

افتخاری با اشاره به صدور احکام سال ۹۹ بازنشستگان کشوری و پرداخت حقوق فروردین ماه همراه با افزایش‌های ناشی از ۱۵ درصد و همسان سازی گفت: تلاش شبانه روزی همکاران ما در بخش‌های مختلف صندوق برای سرعت بخشیدن به صدور احکام سال ۹۹ و پرداخت حقوق فروردین ماه بر اساس احکام جدید که برای نخستین بار صورت گرفت، جای قدردانی دارد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه از آغاز ثبت نام مرحله دوم وام ضروری ۷ میلیون تومانی از اول اردیبهشت ماه ۹۹ خبر داد و گفت: این وام همانند مرحله نخست، به مبلغ ۷ میلیون تومان، با اقساط ۳۶ ماهه و با کارمزد ۴ درصد است.

افتخاری اظهار داشت: بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری می‌توانند از روز دوشنبه اول اردیبهشت ماه تا اول خرداد ماه به مدت یک ماه با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی به نشانی cspf.ir به صورت اینترنتی ثبت نام کنند. شرایط دریافت وام ضروری بازنشستگان در صفحه ثبت نام سایت درج خواهد شد.

وی تصریح کرد: پس از اتمام مهلت یک ماهه ثبت نام، سوابق متقاضیان از جمله مجموع وام‌های دریافتی، بهره‌مندی از سایر تسهیلات، میزان حقوق و … بررسی شده و با اولویت بندی و بر اساس میزان اعتبار تخصیصی از سوی بانک صادرات، «واجدین شرایط» تعیین و اسامی آنها از طریق سایت صندوق اعلام خواهد شد.

افتخاری افزود: پرداخت مرحله دوم وام ضروری ۷ میلیون تومانی به حساب واجدین شرایط بر اساس نوبت بندی و با توجه به سقف تعیین شده توسط بانک عامل به صورت ماهانه انجام می‌شود.