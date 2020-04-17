شناسایی بیماران مبتلا به کرونا در فارس مناسب است/روند نزولی کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج حریرچی ظهر جمعه در حاشیه بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت حضرت ابوالفضل (ع) به عنوان یکی از مراکز سرپایی ارائه خدمت به مراجعان مشکوک به کروناویروس، در جمع خبرنگاران، گفت: استان فارس، جزو استان‌های با شیوع نسبتاً کم در زمینه کروناویروس بوده و این امر حاصل مشارکت موفق بین بخشی میان مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز با استانداری، امام جمعه، دیگر دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی استان فارس و ارگان‌های دیگر است که در اجرای درست برنامه‌ها موفق بوده‌اند.

او از موافقت مقام معظم رهبری با اختصاص ۱۳ میلیارد تومان از صندوق ذخیره ارزی برای کمک به مهار کروناویروس در کشور خبر داد و افزود: این مبلغ به مجموعه وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اختصاص می‌یابد و به دلیل عملکرد بسیار موفق دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مهار این بیماری، در این زمینه از حمایت ویژه برخوردار است.

معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه محدوده ظرفیت بررسی نمونه تست ابتلاء در دیگر استان‌های کشور، حدود ۲۰۰ تا ۷۰۰ نمونه در روز بوده است، اظهار کرد: استان فارس این آمار را تا هزار و ۷۰۰ مورد در روز نیز ارتقا داد که اقدام بسیار خوبی در شناسایی موارد جدید بود.

او روند شناسایی بیماران در فارس را بسیار خوب دانست و افزود: در زمینه مدیریت بیماری کووید ۱۹، سه اصل مهم باید مورد توجه قرار گیرد که شامل فاصله گذاری اجتماعی، شناسایی بیماران و شناسایی افراد دارای تماس نزدیک با بیماران است که فارس در دو مورد آخر بسیار خوب عمل کرده و امیدواریم در زمینه فاصله گذاری اجتماعی نیز برنامه‌ها به خوبی عملیاتی شود.

دکتر حریرچی با تاکید بر ضرورت تداوم پایبندی به شعار «در خانه بمانیم» و پرهیز از تردد غیرضروری و پرهیز از تردد با وسایل حمل و نقل عمومی، یادآور شد: موفقیت اصلی در زمینه مهار کروناویروس، تغییر رفتار بهداشتی مردم است.

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روند کلی بیماری کووید ۱۹ در کشور را نزولی خواند و گفت: با این وجود هر گونه بی احتیاطی می‌تواند این روند را متغیر کرده و با افزایش آمار مبتلایان مواجه شویم.