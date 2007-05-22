به گزارش خبرنگار مهر، در ابلاغیه معاون اول رئیس جمهوری به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی آمده است: هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/2/1386 بنا به پیشنهاد شماره 9232/ص/100 مورخ 19/2/1386 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (96) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب 1354ـ ضوابط افزایش مستمری بازنشستگان، مستمری‌بگیران و ازکارافتادگان را تصویب کرد.

جزئیات این ابلاغیه به شرح ذیل است:

1ـ از تاریخ1/1/1386 کلیه مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان (جمع مستمری پرداختی به بازماندگان) که تا پایان سال1385 برقرار شده است، سیزده ممیز یک دهم درصد (1/13%) به مستمری اسفند ماه سال 1385 افزوده می‌شود.

2ـ مستمری‌بگیرانی که مستمری آنان بدون لحاظ ترمیم موضوع ماده (111) قانون تأمین اجتماعی طی سنوات قبل از سال 1385 برقرار شده است، علاوه بر افزایش موضوع بند (1) این تصویب‌نامه، به نسبت هر سال کامل دریافت مستمری معادل دو دهم درصد (2/0%) حداقل مستمری سال 1386 پرداخت می‌گردد.

3ـ آن دسته از مستمری‌بگیران که مازاد بر 25 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته و مستمری آنان قبل از سال 1385 برقرار گردیده است، علاوه بر افزایش موضوع بندهای (1) و (2) به نسبت هر سال مازاد بر 25 سال معادل دو دهم درصد (2/0%) حداقل مستمری سال 1386 پرداخت می‌گردد.

تبصره ـ حداکثر قابل پرداخت به افراد موضوع بندهای (2) و (3) در مجموع نباید از مبلغ یکصد و پنجاه هزار (150،000) ریال بیشتر گردد.

4ـ پس از اعمال افزایش موضوع بندهای (1، 2 و 3) این تصویب‌نامه چنانچه مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری‌ بازماندگان (به استثنای مستمری‌بگیرانی که مشمول ماده (111) نیستند) کمتر از مبلغ دو میلیون ریال باشد، از تاریخ1/1/1386 مابه‌التفاوت میزان مستمری استحقاقی تا مبلغ دو میلیون (2،000،000) ریال از محل منابع داخلی سازمان تأمین اجتماعی ترمیم می‌گردد.

تبصره ـ مستمری زنان بازنشسته مشمول تبصره (4) الحاقی ماده (76) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب1376ـ پس از اعمال افزایش بندهای فوق چنانچه کمتر از مبلغ دو میلیون (2،000،000) ریال باشد از تاریخ 1/1/1386 مابه‌التفاوت میزان مستمری استحقاقی تا مبلغ دو میلیون (2،000،000) ریال از محل منابع سازمان تأمین اجتماعی ترمیم می‌گردد.