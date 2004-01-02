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۱۲ دی ۱۳۸۲، ۱۸:۱۳

بم زنده است ، بم زندگي است ( 15)

منتخب سپاهان و ذوب آهن ارامنه اصفهان را شكست داد

تيم منتخب ذوب آهن و سپاهان برابر منتخب ارامنه اصفهان به برتري رسيد .

به گزارش خبرنگار " مهر " در اين مسابقه كه به قضاوت اسماعيل صفيري ودر حضور ده هزارتماشاگر اصفهاني در ورزشگاه نقش جهان انجام شد تيم منتخب سپاهان و ذوب آهن موفق شد با حساب 7 بر دو حريف خود را مغلوب نمايد.
گفتني است به دليل اينكه دو تيم سپاهان و ذوب آهن در هفته پانزدهم رقابتهاي ليگ برتر بايد مقابل يكديگر قرار بگيرند مسوولان دو تيم از انجام بازي مقابل يكديگر اجتناب كردند.
در اين مسابقه براي منتخب ارامنه بازيكناني چون بزيك ، آرمناك و استپانيان به ميدان رفتند و سپاهان نيز از بازيكناني چون خطيبي و وزيري سود برد.

کد مطلب 49027

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