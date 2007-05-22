سپاهان جمعه با فولاد بازی نمی کند / پیشنهاد سپاهانی ها به سازمان لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه گفته می شود فدراسیون فوتبال روز جمعه را برای انجام دیدار معوقه فولاد خوزستان - سپاهان در نظر دارد، مسئولان باشگاه سپاهان مخالفت خود را با برگزاری بازی در زمان یاد شده اعلام داشته اند.

مجید بصیرت سرپرست باشگاه سپاهان در این باره به خبرنگار مهر گفت: فدراسیون فوتبال هنوز به صورت رسمی زمان برگزاری بازی معوقه فولاد خوزستان - سپاهان را اعلام نکرده است و ما تنها از بخش خبری سیما با خبرشدیم که این بازی قرار است روز جمعه برگزار شود.

وی ادامه داد: آنچه بدیهی است با توجه به فشردگی بازی های لیگ برتر، لیگ قهرمانان آسیا و جام حذفی این امکان وجود ندارد که پس از دیدار با الشباب عربستان فورا برای رویارویی با فولاد خوزستان به اهواز سفر کنیم. با این شرایط امکان ندارد روز جمعه به دیدار فولاد برویم.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان خاطرنشان ساخت: ما به سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال پیشنهاد می کنیم برای همزمان برگزار کردن بازی های لیگ برتر در هفته پایانی دیدار سپاهان - صباباتری را به تعویق بیاندازد و ما همزمان با ملوان در روز یکشنبه هفته آینده به دیدار فولاد خوزستان برویم.