7500 هکتار اراضی خراسان رضوی زیر کشت دانه های روغنی رفت

علی سابقی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این مقدار مربوط به کشت پاییزه، بهاره و میان کشت است افزود : بیشترین سطح زیر کشت محصول کلزا در شهرستان های مشهد، سبزوار و بردسکن ، چناران بوده است که از لحاظ رشد و توسعه کشاورزی و زراعت در این گونه ارزشمند بسیار تلاش شده و اکنون استان خراسان در آستانه جهشی چشمگیر در کشت این محصول قرار دارد .

وی در ادامه با اشاره به اینکه میانگین کشت این محصول در هرهکتار برابر با 500 کیلوگرم برآورد شده است اظهار داشت : برای حفظ و توسعه این میزان کشت در سطح استان خراسان رضوی از کشاورزان در خواست کرده ایم با توجه به این که محصول کلزا در تناوب حاصلخیزی خاک قرار دارد و برای‌ جلوگیری رویش علف های هرز تاثیر به سزایی دارد کشاورزان ترغیب شده اند تا محصول بیشتری در سطح مزارع کشت شود .

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه برای نخستین در استان خراسان بار کشت بهاره کلزا در شهرستان بردسکن انجام شده است گفت : قیمت مصوب دولت برای محصول کلزا از سوی شورای اقتصاد در سال جاری برای هر کیلو 370 هزار تومان بوده است و تاکنون نسبت به سال گذشته هیچ گونه افزایشی نداشته است .

وی در ادامه افزود : محصول کلزا در مقایسه با نوسان کشت گندم و جو در استان خراسان رضوی از موقعیت مناسبی برخوردار است و حتی علاوه بر تناوب گندم و جو درزمینه حاصلخیزی خاک و مبارزه با علف های هرز و آفات دیگر به عنوان محصول پیشگرانه و تقویت کننده خاک و مزرعه به شمار می آید .

سابقی در ادامه با بیان اینکه کشت این محصول از نظر اقتصادی کمک شایان توجهی به کشاورزان می‌کند و آنان نیز مشتاق به کشت کلزا هستند اضافه کرد : با برنامه ریزی های انجام شده محصولات استراتژیک استان را شناسایی کرده ایم و در سال 86مهمترین مهمترین فعالیت های حوزه زراعت جهاد کشاورزی خراسان رضوی را افزایش محصولات استراتژیک قرار داده ایم که محصول کلزا به مهمترین و استراتژیک ترین محصول استان تبدیل شده است .