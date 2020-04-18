کاهش نسبی پذیرش بیماران مبتلا به کرونا در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر شهرام حبیب‌زاده شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر استان اردبیل در وضعیت کنترل کامل کرونا و شکست اپیدمی نیست، عنوان کرد: هم اکنون در فاز دوم اپیدمی کرونا قرار گرفته و یک کاهش نسبی در پذیرش بیماران در استان اردبیل وجود دارد.

وی افزود: طبق اعلام وزارت کشور امکان اینکه کلیه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور را در دراز مدت تعطیل کرد وجود ندارد و از این‌رو باید همزمان با فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی در سطح استان موازین بهداشتی را رعایت کرد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تصریح کرد: کلیه موازین بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی از صبح شنبه به‌صورت بنر در معابر عمومی و بروشورهای کاغذی در اختیار بازاریان و تولیدی‌های استان قرار خواهد گرفت تا در فعالیت‌ها توصیه‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری رعایت شود.

حبیب زاده خاطر نشان کرد: طی هفته آتی با آموزش‌های لازم به شکل‌های مختلف و با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی در استان در تغییر رفتار نادرست فاصله‌گذاری اجتماعی که در راستای مبارزه با کرونا وجود دارد اصطلاحاتی انجام گرفته تا با یک گذر متوسط و کم هزینه از اپیدمی کرونا خارج شویم.

وی تاکید کرد: از عموم مردم استان اردبیل با توجه به وضعیت موجود تقاضای جدی داریم فاصله‌گذاری اجتماعی را در کلیه معابر و محل‌های عمومی رعایت کنند.