دردسرهای کرونا زیر سقف خانه ها/روابط را مدیریت کنیم

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: شیوع کرونا به ویژه در روزهای اسفند سال گذشته، فروردین ۹۹ و قبل از بازگشایی اصناف بسیاری از افراد را مجبور به خانه‌نشینی و قرنطینه خانگی کرد.

این قرنطینه خانگی به معنای سپری کردن روزهای بیشتری نسبت به ایام مشابه با همسر، فرزند و والدین است که در صورت آگاهی نداشتن از مهارت‌های زندگی خود منجر به برخی تلخی‌ها و کدورت‌ها می‌شود.

طبیعی است در خانه ماندن قدرت تاب‌آوری در انسان را کاهش داده و موجب بروز خشم و عصبانیت در او می‌شود و از این منظر همه روانشناسان و صاحب نظران معتقدند که باید قرنطینه خانگی همراه با آگاهی از بایدها و نبایدهایی در کنار هم بودن باشد.

بررسی آمار اورژانس اجتماعی خراسان‌جنوبی در ماه‌های اسفند و فروردین می‌تواند اطلاعات بسیار خوبی درباره شیوه مدیریت روابط اعضای خانه در ایام قرنطینه خانگی بدهد و بگوید آیا قرنطینه خانگی تأثیری در اختلافات خانوادگی در استان داشته است؟

موضوع تماس‌ها به اورژانس اجتماعی در فروردین ۹۹

شهرام شیخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چه قبل و چه بعد از شیوع کرونا موضوع تماس‌ها به اورژانس اجتماعی بهزیستی خراسان جنوبی اختلافات حاد خانوادگی، کودک آزاری و همسر آزاری بوده است.

معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه در فروردین و اسفند نیز این روند با اندکی تفاوت ادامه داشته است، بیان‌کرد: در اسفند ماه موضوع اول تماس‌ها به اورژانس اجتماعی اختلافات خانوادگی، دوم کودک آزاری، سوم همسر آزاری و چهارم موضوعات مرتبط با کرونا بوده است.

شیخانی ادامه‌داد: در فروردین ۹۹ نیز موضوع اول تماس‌ها به اورژانس اجتماعی اختلافات خانوادگی، دوم موضوعات مرتبط با کرونا، سوم کودک آزاری و چهارم همسر آزاری بوده است.

معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان‌جنوبی با اشاره به پیامک وزارت بهداشت به عموم مردم در زمینه اطلاع دادن موارد کودک‌آزاری و همسر آزاری در ایام قرنطینه خانگی به اورژانس اجتماعی گفت: در روز اول بعد از این پیامک میزان تماس‌ها به اورژانس اجتماعی خراسان‌جنوبی نسبت به روز قبل از آن ۳۰ برابر افزایش یافت و در روز دوم و سوم بعد از آن پیامک نیز ۲۰ و ۱۰ برابر رشد داشت.

۱۷۵ تماس با اورژانس اجتماعی در روز ۲۷ فروردین

شیخانی با بیان اینکه در همان روز اول ۶۰۳ تماس با اورژانس اجتماعی بهزیستی خراسان‌جنوبی برقرار شد، بیان‌کرد: این روند ادامه داشت و در روز ۲۷ فروردین ماه نیز میزان تماس‌ها با خط اورژانس اجتماعی بهزیستی خراسان‌جنوبی ۱۷۵ تماس بود.

وی با تبیین اینکه در اسفند ماه ۹۸ نسبت به اسفند ۹۷ موارد کودک آزاری و همسر آزاری در استان کاهش داشته است، گفت: تا قبل از شیوع کرونا بیشتر اطلاع ما از کودک آزاری‌ها از موارد ارجاع به بیمارستان‌ها بوده است که به صورت طبیعی در این ایام به علت ترس از ابتلاء به کرونا ارجاع به بیمارستان‌ها کاهش و اطلاع ما نیز از موارد کودک آزاری به همان نسبت کاهش یافته است.

دلایل کاهش کودک آزاری

معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان‌جنوبی اظهار کرد: با توجه به این موارد نمی‌توان کاهش موارد کودک‌آزاری را ناشی از یک اصلاح اجتماعی دانست بلکه بیشتر به دلایل موقتی صورت گرفته است.

شیخانی با بیان اینکه بر اساس تماس‌ها به اورژانس اجتماعی موارد اختلافات خانوادگی مقداری افزایش داشته است، بیان کرد: البته مقدار افزایش چندان زیاد نبوده و به نظر می‌رسد مردم خراسان‌جنوبی به خوبی توانسته‌اند روابط خانوادگی در ایام کرونا را مدیریت کنند.

وی با بیان اینکه وقتی مجبوریم در مدت زمانی طولانی، همچون ایام قرنطینه در کنار هم باشیم، تفاوت‌ها بیشتر خود را نشان می‌دهند، گفت: از آنجایی که ممکن است مدت این قرنطینه طولانی شود، ضروری است تا همسران نحوه تعامل صحیح در این شرایط را بیاموزند و باید و نبایدهای محیط خانه را کمتر کنند.

مدیریت روابط خانواده

وی با اذعان به اینکه سبک زندگی در این شرایط تغییر کرده است، گفت: در این سبک جدید، نمی‌شود که هر کس روی حرف خود پافشاری کند، بلکه زوجین باید با هم گفت‌وگو کنند و روی موضوعات مختلف اتفاق نظر داشته باشند.

شیخانی با اشاره به اینکه علت اصلی اینکه اکنون با افزایش تنش و کاهش تاب آوری میان اعضای خانواده مواجه هستیم در خود خانه نشینی است، ادامه داد: ارتباط‌ها بیشتر شده و اعضا دفعات بیشتری با موارد اختلاف مواجه می‌شوند.

وی تصریح کرد: خانه نشینی علاوه بر اینکه این فرصت را ایجاد کرده تا اعضای خانواده بیشتر در کنار یکدیگر بوده و همدیگر را بشناسند، از طرفی این پیامد منفی را نیز داشته است تا برای بازبینی اختلافاتشان نیز زمان بیشتری داشته باشند و در این شرایط نباید قوانین زمان عادی و معمول را بر خانواده جاری کنیم چرا که قرنطینه خانگی نیاز به سهل‌گری برای مدیریت روابط دارد.

معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان‌جنوبی یادآور شد: در موضوع اختلافات خانوادگی می‌توان از ظرفیت خدمات مشاوره‌ای ۱۴۸۰ نیز استفاده کرد.

شیخانی یادآور شد: البته لازم به ذکر است، گاه موضوع برخی از تماس‌ها به اورژانس اجتماعی نیز ارتباطی با آسیب‌های اجتماعی به آن معنای در ذهن عموم مردم نداشته و حتی افرادی به علت عدم آگاهی از موضوع خدمات اورژانس اجتماعی مسائل بی ارتباط با این بخش چون کمک هزینه معیشتی را نیز مطرح می‌کردند.

به هر روی قرنطینه خانگی و در خانه ماندن مزایا و معایب خاص خود را در بعد فردی و اجتماعی ایجاد کرده است و در این شرایط بحرانی خانواده‌ها باید در کنار یکدیگر مانده و بیش از گذشته به هم روحیه بدهند و با گفت‌وگو با یکدیگر از بعد روحی و روانی همدیگر را حمایت کنند.