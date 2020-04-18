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۳۰ فروردین ۱۳۹۹، ۹:۴۵

یحیی سریع:

ارتش یمن دهها مزدور سعودی را در جبهه‌های مختلف به هلاکت رساند

ارتش یمن دهها مزدور سعودی را در جبهه‌های مختلف به هلاکت رساند

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که ارتش و کمیته های مردمی این کشور دهها عنصر مزدور سعودی را در جبهه های مختلف نبرد به هلاکت رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که مزدوران رژیم سعودی تلاش کردند تا در ۳ جبهه به نیروهای این کشور ضربه بزنند.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: مزدوران سعودی برای نفوذ به جبهه‌های صرواح در مأرب، خب و الشعف در الجوف و الملاحیط در نزدیکی جیزان، تلاش کردند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد: تلاش مذبوحانه مزدوران سعودی با دخالت ارتش و کمیته‌های مردمی یمن ناکام ماند و عناصر مزدور چاره‌ای جز عقب نشینی از تمامی جبهه‌های مذکور در مقابل خود ندیدند.

یحیی سریع تأکید کرد: ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در جریان درگیری با عناصر مزدور در جبهه‌های یادشده دهها تَن از آنها را به هلاکت رسانده و یا زخمی کردند.

کد مطلب 4902998

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