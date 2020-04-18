به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که مزدوران رژیم سعودی تلاش کردند تا در ۳ جبهه به نیروهای این کشور ضربه بزنند.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: مزدوران سعودی برای نفوذ به جبهه‌های صرواح در مأرب، خب و الشعف در الجوف و الملاحیط در نزدیکی جیزان، تلاش کردند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد: تلاش مذبوحانه مزدوران سعودی با دخالت ارتش و کمیته‌های مردمی یمن ناکام ماند و عناصر مزدور چاره‌ای جز عقب نشینی از تمامی جبهه‌های مذکور در مقابل خود ندیدند.

یحیی سریع تأکید کرد: ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در جریان درگیری با عناصر مزدور در جبهه‌های یادشده دهها تَن از آنها را به هلاکت رسانده و یا زخمی کردند.