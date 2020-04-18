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۳۰ فروردین ۱۳۹۹، ۱۰:۵۷

مدیرعامل هلال احمر کرمان خبر داد:

امدادرسانی به ۱۷۰۲ نفر در سیلاب استان کرمان

امدادرسانی به ۱۷۰۲ نفر در سیلاب استان کرمان

کرمان - مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان از امدادرسانی به یک هزار و ۷۰۲ نفر در سیل روزهای پایانی فروردین ماه جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان کرمان، رضا فلاح گفت: نیروهای امدادی این جمعیت به یک هزار و ۷۰۲ نفر در سیل روزهای پایانی فروردین ماه جاری در شهرستان‌های کرمان، ریگان و ارزوئیه امدادرسانی کردند.

وی با اشاره به امدادرسانی جمعیت هلال احمر استان کرمان در طی چهار روز گذشته افزود: بیش از ۱۲ تُن اقلام امدادی و غذایی در بین ۳۴۰ خانوار متأثر از سیل توزیع شده است.

وی با اشاره به امدادرسانی هلال احمر در ۱۷ روستا در مناطق شهداد، گلباف، ماهان، راین، ارزوئیه و ریگان اظهار کرد: با توجه به شدت سیل و تخریب محورهای مواصلاتی در شهداد، جمعیت هلال احمر تا کنون طی دو سورتی پرواز، اقلام امدادی و غذایی توزیع کرده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان با اشاره به حضور ۵۵ نفر نیروی عملیاتی در قالب ۱۳ تیم در مناطق سیل زده تصریح کرد: در این عملیات‌ها ۱۲ دستگاه خودروی سبک و سنگین به کار گرفته شده است.

لازم به ذکر است امدادرسانی در مناطق سیل زده استان توسط جمعیت هلال احمر کرمان ادامه دارد.

کد مطلب 4903123

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