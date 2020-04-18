۱۶۰۰ پک بهداشتی میان کودکان کار استان البرز توزیع شد

اسدالله حیدری در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح فعالیت اداره کل بهزیستی با توجه به شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: اورژانس اجتماعی برای آموزش کودکان کار برنامههای را اجرا میکنند.
وی به توزیع هزار و ۶۰۰ پک بهداشتی میان کودکان کار در استان اشاره کرد و گفت: بالغ بر ۸۰۰ کودک در روزهای نخست شناسایی و آموزش داده شد و پک های بهداشتی در اختیارشان قرار گرفت.
حیدری در بخش دیگری به واریز سرانه برای سالمندان اشاره کرد و گفت: به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان واریز شده است علاوه بر این اقلام بهداشتی از جمله دستکش و ماسک و مواد ضدعفونی نیز فراهم و در اختیارشان قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اجرای پروتکلهای دقیق برای سالمندان و حضور تیم نظارت بر اجرای این پروتکلها به دلیل آسیب پذیری جدی این قشر در برابر کرونا، تصریح کرد: این اقدامات برای محافظت از این عزیزان انجام می شود.
مدیرکل بهزیستی استان البرز در ادامه به مراکز نگهداری کودکان بد سرپرست و بی سرپرست و همچنین فاقد سرپرست اشاره کرد و گفت: رفت و آمدها کنترل میشود، مرخصیها و بازدیدها لغو شده و حمایتهای لازم برای اینکه از خودشان مراقبت کنند صورت گرفته است.
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