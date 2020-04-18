به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قزوه که اینروزها در مرکز تحقیقات زبان فارسی در رایزنی فرهنگی ایران در دهلی نو فعالیت میکند، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام خبر از نگارش نامههایی توسط جمعی از اساتید و نویسندگان شبهقاره هند خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد داده که طی آن، ایناساتید خواهان رفع تحریمهای ظالمانه و ناعادلانه آمریکا علیه ایران شدهاند.
وی در اینزمینه در صفحه شخصی خود نوشته است:
«نامه هشت استاد زبان فارسی شبهقاره به دبیرکل سازمان ملل جهت رفع تحریمهای ظالمانه علیه ایران اقدامی ارزشمند و نوعدوستانه است، بهسهم خود بهعنوان یکایرانی از این بزرگواران سپاسگزارم.
سرویش تریپاتی، بلرام شکلا، پروفسور محمود عالم، ناصره شرما، فاطمه بلقیس حسینی، محمد جواد عسکری، علی کمیل قزلباش و راجیش سرکار، هشت استادی هستند که با ارسال نامهای به آنتونیو گوترش خواستار رفع تحریمها شدهاند.»
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