به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات "هیرست" برای اولین بار در دنیا در حال آماده سازی نسخه روزنامه خود روی کاغذ الکترونیک است. روزنامه این انتشارات "سیاتل پست اینتلی جنسر" نام دارد و به زوردی قرار است بطور مستقیم از طریق دو سیستم ارسال بی سیم "وای - فای" یا "وی مکس" به روز شود.

این روزنامه اولین روزنامه کاغذی در دنیا خواهد بود که نه تنها می تواند صبح زود اخبار را به بدست مشتریان خود برساند، بلکه می تواند در طول روز نیز خبرهای مهم را از طریق شبکه بی سیم روی کاغذ الکترونیک خود منتشر کند. درحقیقت این روزنامه ترکیبی از روزنامه های کاغذی و آن لاین است.

بر اساس گزارش پایگاه خبری وب نیوز، کاغذ الکترونیک که در هفته گذشته توسط شرکت ال . جی فیلیپس علاوه بر سیاه و سفید، بصورت رنگی و در فرمت A4 نیز عرضه شد از انعطاف پذیری یک کاغذ معمولی روزنامه برخوردار است.

کاغذ الکترونیک سیاه و سفید برای اولین بار در سال 2005 تولید شد.