برترین های تفنگ بادی به روی سکو رفتند/ مردان ضعیفتر از زنان بودند

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدارها با حضور بیش از 200 تیرانداز زن و مرد از سراسر کشور از روز گذشته در شهر کاشان آغاز شده که در رشته تفنگ بادی مردان بعد از رقابت 70 تیرانداز صابر پرستی از آذربایجان شرقی با 587 امتیاز اول شد ، حسین باقری از اصفهان با 581 امتیاز دوم و سید جلال احمدی از استان اصفهان با نتیجه 579 در مکان سوم قرار گرفت.

دربخش بانوان 65 تیرانداز ازسراسرکشور به رقابت پرداختند که درنهایت الهه احمدی با 395 امتیاز رکورد اولین مسابقه سال 86 خود را به میزان یک امتیاز بهبود بخشید. محجوب جلالی ازخراسان رضوی با 394 امتیاز دوم و اسماء ضیایی از اصفهان با 392 امتیاز سوم شد.

به این ترتیب دربخش بانوان رکورد نفر اول یک امتیاز و رکوردهای نفرات دوم وسوم به میزان دو نمره نسبت به مسابقات فروردین ماه سال جاری بهبود داشت. دربخش مردان رکوردهای رشته های تفنگ همچنان با کاهش روبرو است به طوریکه آخرین نمره ثبت شده تیراندازان در سال گذشته بالای 590 بوده اما هم اکنون بهترین نتیجه از آن صابرپرستی عضو تیم ملی ایران با 587 امتیازشده است.

رقابتهای تیراندازی به اهداف ثابت گرامیداشت آزادسازی خرمشهر امروز با برگزاری دیدارهای رشته طپانچه بادی مردان وزنان به کار خود پایان می دهد.