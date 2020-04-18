مرگ ۱۰۲ نفر براثر حوادث کار سال قبل در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علی عباسی پیش ازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در سال گذشته ۱۰۱ مرد و یک زن بر اثر حوادث ناشی از کار در استان جان خود را از دست دادند، افزود: شهرستان ساری با ۱۸ و آمل با ۱۴ فوتی بیشترین و شهر تنکابن با یک مورد فوتی کمترین موارد مرگ ناشی از حوادث کار را داشتند.

وی با بیان اینکه عمده دلایل مرگ افراد در حوادث کار مربوط به سقوط از بلندی و پس از آن برق گرفتگی است، اظهار داشت: در سال گذشته ۴۷ مورد مرگ‌های ناشی از حوادث کار به دلیل سقوط از بلندی با افزایش ۳۴ درصدی و ۱۹ مورد نیز برق گرفتگی، جسم سخت با ۲۰، سوختگی و سایر موارد هر کدام با ۸ مورد گزارش شده است.

عباسی با بیان اینکه مرداد با ۱۴ و اردیبهشت با ۱۲ مورد بیشترین ماهی بود که در آن حادثه ثبت شده است، افزود: سن ۲۱ الی ۴۰ سال با ۲۸ فوتی بیشترین و کمترین آن کمتر از ۲۰ سال بیشترین قربانیان حوادث کار بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان با بیان اینکه از این تعداد ذکر شده ۸۴ نفر متأهل و مابقی مجرد هستند، افزود: تعداد پنج نفر از فوت شدگان ناشی از حوادث کار دارای ملیت غیر ایرانی (افغان) هستند.

مدیر کل پزشکی قانونی مازندران گفت: در سال گذشته ۹۳۰ مصدوم در اثر حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲ درصد افزایش داشت.

این مقام اجرایی استان با اشاره به اینکه بیشترین حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان است، گفت: ارزش نهادن به جان انسان‌ها، داشتن برنامه ایمنی در کار، رعایت استانداردها و قوانین مربوطه، آموزش و ایجاد نظام اطلاع رسانی و عبرت از حوادثی که اتفاق افتاده از مهمترین راهکارها در راستای کاهش حوادث ناشی از کار است.