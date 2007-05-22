درخواست حمایت ایثارگران از رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر ، بر روی پارچه نوشته ای که برخی از این جانبازان همراه دارند ، نوشته شده است : «ریاست محترم جمهور ؛ ما جانبازان و آزادگان استان مرکزی که حقوق ایثارگریمان قطع شده ، جهت بازگرداندن حق و حقوق خود از مسؤلین تقاضای رسیدگی داریم .»

«منصور . ع» جانباز 30 درصد نسبت به حالت اشتغال خود شکایت دارد و می گوید : بدون هیچ دلیلی حقوقمان قطع شده و با مشکل های شدید مالی روبرو شده ام .

«فرهاد . ف» که 30 درصد جانبازی و 3 سال اسارت دارد ، نیز گله دارد که قانون ها در مورد جانبازان به درستی اجرا نمی شود و بسیاری از حقوق این قشر به دلیل پایبند نبودن مسؤلان به رعایت مقررات ، پایمال می شود .

از جمله مقررات حمایتی برای جانبازان ، دستور 6 ماده ای ریاست محترم جمهوری در مورد ممنوعیت کاهش درصد جانبازی و تجهیز مرکزهای درمانی ویژه این قشر رنج دیده است که هم اکنون پس از گذشت ماه‌ها از ابلاغ رئیس جمهور هنوز هیچ خبری از اجرایی شدن آن به گوش نمی‌رسد. مضافاً اینکه گه گاه خبرهای غیر رسمی حکایت از عدم اجرای آن دارد.

دکتر احمدی نژاد چندی پیش پیرامون همین دستور به خبرنگار مهر گفته بود : «دستور 6 ماده ای من صریح و روشن است و قطعاً مسئولان همت خود را صرف اجرایی کردن همه موارد آن خواهند کرد.»

«محمد . ج» جانباز 25 درصد که پس از تحمل 24 سال جانبازی تنها یک سال به او حقوق داده اند و چندی پیش همان را نیز قطع کرده اند ، با نا امیدی نسبت به آینده اظهار می دارد : من جانباز اعصاب و روان هستم و در حال حاضر از آتیه زندگی ام و از جهت امرار معاش بسیار نگرانم.

«محمد . ن» نیز با 30 درصد جانبازی و 4 سال سابقه اسارت ، با ناراحتی بیان می دارد : متأسفانه کار به جایی رسیده که برخی سازمان ها تا می فهمند ما جانبازیم ، کارمان را انجام نمی دهند و یا آن را با مشکل روبرو می کنند .

نمی دانم در جواب «رهام . ت» جانباز بسیجی 15 درصد که با بیش از 50 سال سن دیگر قادر نیست به مسافرکشی ادامه دهد و از سوی دیگر بار مالی خانواده بردوشش سنگینی می کند ، «عبدالله . ق» جانباز 35 درصد که تاکنون هیچ حقی از حقوقش را دریافت نکرده است یا «عزیزالله . م» که با دارا بودن 20 درصد جانبازی و حکم ازکارافتادگی در پی حل مشکل های شغلی و ریالی حقوقش است چه باید بگویم ؟

به هر روی این جانبازان امیدوارند که توقف امروزشان روبروی نهاد ریاست جمهوری و استمدادشان از رئیس جمهور ، می تواند پاره ای از مشکلات آنها را برطرف کند .

گفتنی است تا لحظه انتشار این خبر ، تعداد زیادی از این ایثارگران همچنان در خیابان پاستور حضور دارند .