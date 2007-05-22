180 دانشجوی بیرجندی ازدواج خود را جشن گرفتند

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجند در گفتگو با خبرنگار مهر، ترویج و نهادینه کردن فرهنگ ازدواج به عنوان امری مقدس، تسهیل در امر ازدواج، تشویق و ترغیب دانشجویان به سمت تشکیل خانواده، کاهش ناهنجاری‌ها و ایجاد مصونیت فرهنگی در فضای دانشگاه‌‌ را از جمله اهداف برگزاری جشن ازدواج دانشجویی عنوان نمود.

حجت الاسلام علی جعفری با بیان اینکه بیش از 30 درصد از مزدوجین شرکت کننده هردو دانشجو بوده اند، خاطر نشان کرد : در این مراسم، 140 زوج از دانشگاه بیرجند، 11زوج از دانشگاه صنایع و معادن،9 زوج از جهاد دانشگاهی و 25 زوج از دانشکده های سپیده کاشانی و ابن حسام بیرجند حضور داشتند.

به گفته وی به هر زوج شرکت کننده در این مراسم از سوی مقام معظم رهبری یک عدد سکه تمام بهار آزادی، بن ریاست جمهوری به ارزش یک میلیون ریال و از سوی استاندار خراسان جنوبی یک ربع سکه و یک جلد کلام الله مجید اهدا می شود.