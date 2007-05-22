یک مدعی دیگر برای نخل طلا از راه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، از این فیلم که اسم آن از یک محل بسیار معروف برای اسکیت بازی در پورتلند در ایالت اورگن گرفته شده به عنوان یکی دیگر از مدعیان اصلی جایزه نخل طلا کن یاد می شود.





گاس ون سنت

به تصویر کشیدن آمریکایی‌های جوان دغدغه همیشگی گاس ون سنت آمریکایی بوده و قهرمان نوجوان جدیدترین فیلم او پس از آنکه به طور تصادفی یک نفر را دو نیم می‌کند، به دردسری بزرگ می‌افتد. ون سنت سه سال پیش با فیلم "فیل" که بازسازی حادثه کشتار در مدرسه کلمباین بود، نخل طلا کن را برد. این بار هم او گروهی بازیگر تازه کار را به کار گرفته است. گیو نوینز در "پارک پارانویایی" نقش یک نوجوان عاشق اسکیت را بازی می کند که ناخواسته باعث می شود مامور حفاظت زیر قطار برود.با وجود صحنه کوتاه اما بسیار دلخراش مرگ آن مرد، فیلم بیشتر از آنکه یک درام واقعی باشد، درباره زندگی نوجوانان در آمریکا و مشکلات آنها برای پیدا کردن یک هم صحبت است. در "پارک پارانویایی" که بر مبنای رمانی نوشته بلیک نلسن ساخته شده، پدر و مادر الکس 16 ساله آنقدر درگیر کارهای خود هستند که وقت زیادی برای او ندارند. بنابراین الکس به "پارک پارانویایی" می رود که در دنیای واقعی گروهی کودک بی خانمان آن را به راه انداختند.ون سنت با اشاره علاقه خود به همکاری با بازیگران غیرحرفه ای گفت: "من واقعا کار با آنها را دوست دارم، چون به جای اینکه به آنها فیلمنامه بدهید، می توانید چیزی طبیعی ازشان بیرون بکشید." فیلم، صحنه های اسکیت بازی (که به صورت سوپر هشت فیلمبرداری شده) را با تصاویر آهسته رویاگونه (کار کریس دویل، فیلمبردار وونگ کار وای فیلمساز هنگ کنگی) درهم می آمیزد و موسیقی آن را نینو روتا، آهنگساز محبوب فدریکو فلینی ساخته است.ون سنت به خبرگزاری فرانسه گفت: "این بچه ها ممکن است به لحاظ احساسی گم شده باشند، اما آنها اساسا بچه هایی از طبقه متوسط هستند که ناگهان با چیزی غیرمنتظره رو به رو می شوند.""پارک پارانویایی" با بودجه ای حدود 5/5 میلیون دلار ساخته شده و این اولین فیلم ون سنت است که کل سرمایه آن را فرانسوی ها تامین کرده اند. این فیلمساز 55 ساله فیلم های "آیداهو خصوصی من"، "ویل هانتینگ خوب" و "در جستجوی فورستر" را در کارنامه دارد. او در 1998 برای "ویل هانتینگ خوب" نامزد دریافت اسکار بهترین کارگردانی شد.