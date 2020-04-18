مخالفت وزارت ورزش با بازگشت مدیرعامل پیشین به باشگاه پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه دو ماه از کناره گیری محمدحسن انصاریفرد از مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس می‌گذرد هنوز تکلیف جانشین او مشخص نشده تا مهدی رسول پناه به عنوان سرپرست باشگاه امور جاری سرخ‌ها را همراه با مهرداد هاشمی و علی رغبتی دیگر اعضای هیأت مدیره پیگیری کند.

استعفای ایرج عرب و مهدی محمدنبی از جمع این سه نفر نیز باعث شده تا وزیر ورزش و جوانان به عنوان رئیس حقوقی فعلی باشگاه پرسپولیس تصمیم به ایجاد تغییر بگیرد.

از این رو برخی مدیران سابق باشگاه نظیر علی اکبر طاهری نشست‌هایی را در روزهای گذشته در وزارت ورزش داشته اند که گفته می‌شود حول محور بازگشت به صندلی مدیرعاملی سرخ‌ها بوده است.

طاهری در مصاحبه‌های اخیر خود اعلام کرده منع قانونی بابت بازگشت به باشگاه پرسپولیس ندارد اما پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد مسعود سلطانی فر علاقه‌ای به بازگشت این مدیر ندارد.

سلطانی فر قصد دارد مدیرعامل بعدی پرسپولیس را با توجه به ویژگی‌های او برای درآمدزایی در کوتاه مدت و همچنین ایجاد بستر مناسب در اجرای خصوصی سازی باشگاه انتخاب کند که همین فاکتورها باعث شد تا او قید بازگشت طاهری به پرسپولیس را بزند.