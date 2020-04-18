بودجه عمرانی آموزش و پرورش گیلان اندک است

به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکی نژاد عصر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش گیلان در سالن غدیر استانداری به اهمیت این جلسات در ارائه راهکارهای مناسب برای حل مشکلات این حوزه اشاره کرد و گفت: بسیاری از فرهنگیان در زمینه مغفول ماندن طرح رتبه بندی گلایه دارند.

وی با اشاره به طولانی شدن ساخت استخر فرهنگیان و با بیان اینکه بودجه عمرانی آموزش و پرورش بسیار اندک است، افزود: بودجه عمرانی آموزش و پرورش گیلان ۳.۷ درصد است که در مقایسه با میانگین ۱۰ درصدی کشور بسیار پایین است.

نماینده رشت در مجلس با تأکید بر لزوم اتخاذ تمهیدات لازم در این زمینه، اظهار کرد: در زمینه هوشمند سازی مدارس از سوی وزارت ارتباطات ۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته شده است که باید سهم مناسبی برای گیلان جذب شود.

وی همچنین از عدم اجرایی شدن مصوبات جلسات گذشته در زمینه دانشگاه شهید رجایی گلایه کرد و خواستار سرعت بخشیدن به اجرای این مصوبات شد.

کوچکی نژاد با اشاره به راه اندازی شبکه «شاد» برای آموزش مجازی دانش آموزان، گفت: در برخی از شهرستان‌ها شاهد پوشش ۹۰ درصدی هستیم اما این به معنای استفاده همه دانش آموزان از این آموزش‌ها نیست.

وی با بیان اینکه تنها ۲۰ درصد دانش آموزان در حال فراگیری در فضای مجازی هستند، افزود: باید آمار بازماندگان از تحصیل به صفر برسد. قطعاً ایجاد دوگانگی تحصیلی با توجه به شرایط به وجود آمده خود را در سال تحصیلی جدید نمایان خواهد کرد.

نماینده رشت در مجلس با اشاره به تحصیل ۲۰ درصد دانش آموزان گیلانی در مدارس غیر دولتی، گفت: با توجه به آمار اعلام شده معلمان مدارس غیر دولتی پیشتاز آموزش‌های فضای مجازی هستند اما بسیاری از آنها حق الزحمه دریافت نکرده‌اند.