منصوریان از امروز در تمرینات استقلال حضور می یابد / محل اردوی آبی پوشان تغییر می کند

به گزارش خبرنگارمهر، این بازیکن با تجربه که پس از شکست تیمش برابرسایپا به دلیل موجه از حضور درتمرینات خودداری کرده بود از امروز به جمع آبی پوشان می پیوندد و درمراحل آماده سازی تیم برای دیدار برابر پیکان شرکت می کند.

منصوریان روز گذشته به علت کسالت و با هماهنگی مربیان در تمرین شرکت نکرده بود.

* محل برپایی اردوی تیم فوتبال استقلال قبل از رویارویی با پیکان تهران ازهتل المپیک تهران به هتل آزادی تغییر یافت.

به دلیل عدم هماهنگی مسئولان باشگاه استقلال با هتل المپیک تهران و رزرو نکردن محل اقامت تیم، آبی پوشان روز چهارشنبه پس از برگزاری آخرین تمرین خود قبل از رویارویی با پیکان به هتل آزادی تهران می روند.

* بازیکنان و مربیان تیم فوتبال استقلال تهران صبح فردا با حضور در محل باشگاه فیلم آخرین بازی های تیم فوتبال پیکان را تماشا کرده و به بررسی نقاط ضعف و قوت این تیم می پردازند.

تیم فوتبال استقلال روزپنجشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی به مصاف پیکان می رود. این دیدارمعوقه ازهفته بیست و هشتم است که قراربود اواسط اردیبهشت ماه برگزار شود.