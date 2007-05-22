بی اعتنایی ایران به قطعنامه شورای امنیت حاکی از اعتماد به نفس است / ائتلاف با کشورهای عربی برای مقابله با قدرت ایران باید تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه مطالعاتی بروکینگز آمریکا در تحلیلی با بیان اینکه، "ایران یک قدرت انقلابی است" مدعی شد که "این کشور از نظر ژئواستراتژیک به دنبال تسلط و حاکمیت بر این منطقه است؛ در واقع ایران می خواهد رهبر رادیکالیسم اسلامی در جهان اسلام باشد. "

"پیتر رودمن" نویسنده این تحلیل در اظهاراتی که نشان دهنده آگاهی واشنگتن از توان و قدرت نظامی تهران است، با تایید اتهامات بی اساس غربی ها علیه ایران مبنی بر دخالت در لبنان و عراق، خاطر نشان می کند: "تقویت ساختار نظامی ایران، ادامه برنامه هسته ای آن و بی اعتنایی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد و البته مداخله های آن ( !) در لبنان وعراق نه تنها نشان دهنده تمایلات آن است، بلکه همچنین اعتماد به نفس کنونی آن را نشان می دهد."

در ادامه این تحلیل برای نشان دادن چهره خطرناک از جمهوری اسلامی ایران با هدف بدبینی کشورهای منطقه به آن ادعا شده است: " ایران اساسا مشکل آمریکا نیست؛ این کشور برای همپیمانان ما و دوستانمان در خاورمیانه یک چالش محسوب می شود. بنابراین مرحله اول در استراتژی مخالفت با آن، تقویت ائتلاف با کشورهای عربی و دوستان به عنوان وزنه تعادل برای قدرت ایران است."

رودمن در ادامه تلاشهای خصمانه آمریکا علیه ایران به زعم خود مدعی می شود:"تقویت روابط آمریکا با هم پیمانان عرب آن در خلیج ( فارس) از نظر منطقی محور چنین استراتژی است. یک اجماع گسترده تر استراتژیک ممکن است آمریکا، کشورهای مهم عربی و اسرائیل را در جبهه مشترکی علیه ایران قرار دهد."

بروکینگز می افزاید :" بحثهای جدی درباره تعامل دوجانبه سیاسی با ایران وجود دارد، اما جوانب جدی هم در چارچوب کنونی برای این مسئله وجود خواهد داشت. دوستان عرب ما ( و اسرائیل) در نتیجه آنچه که یک تغییر اساسی در سیاست دیرپای آمریکا ( اگر نگوییم فروپاشی )خواهد بود، آشفته خواهند شد. نشان دادن پذیرش نهایی انقلاب ایران از سوی آمریکا - کارتی که نباید بدون دریافت برخی منافع در ازای آن استفاده شود - دارای اهمیت اساسی خواهد بود."

نویسنده به زعم خود پیشنهاد می دهد:" ما باید پیش از طی این راه به یک تعادل بهتر ژئوپلیتیکی و روانی برسیم که این کار از طریق کاهش دادن اعتماد به نفس ایران و تقویت اعتماد دوستانمان به ما انجام می شود."

درحالی که کارشناسان و تحلیلگران غربی به این مسئله اعتراف می کنند که قانونگذاران آمریکایی و از جمله جمهوریخواهان و جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا در تغییری محسوس در حال توجه به توصیه های گروه تحقیق عراق و خواستار گفتگو با ایران درباره آینده عراق هستند و اهمیت این مسئله را به دلیل نقش منطقه ای ایران دریافته اند، اما بروکینگز برای تجدید این تعادل در خاورمیانه به مورادی اشاره می کند که شامل نوعی موفقیت آمریکا در عراق است.

رودمن در ادامه ادعاهای خود، به زعم خود راهکار دوم را افزایش فشارهای اقتصادی علیه ایران و گزینه بعدی را هم افزایش حمایت از جامعه مدنی ایران می داند که شامل بهبود کیفیت برنامه های رادیویی و تلویزیونی رسمی آمریکا برای استفاده در جنگ تبلیغاتی و روانی علیه ایران است.

به گزارش مهر، نویسنده در پایان این تحلیل می افزاید: " اینکه چطور مسیر خود را در عراق هدایت کنیم ، مسئله مهمی است. دوستان ما در خاورمیانه به سیاست ما در عراق در حوزه گسترده تر و به عنوان آزمایش اعتبار اعتمادهای دوباره ای که ما تلاش می کنیم به آنها در برابر ایران بدهیم، می نگرند. در صورتی که در عراق ضعیف باشیم، هیج راهی برای آمریکا وجود ندارد که در برابر ایران محکم و استوار بایستد ."

سخنان نویسنده بروکینگز خود گواه این مسئله است که وضعیت کنونی آمریکا در عراق در وضعیت نابسامانی قرار دارد و واشنگتن تلاش می کند تا از این بحران خارج شود، اما تلفات نظامیان آمریکایی درعراق روز به روز در حال افزایش است و آمریکا به گونه ای در باتلاق عراق گرفتار شده که رهایی از آن بدون یک راهکار درست ممکن نیست.