اختصاص بخشی از قرارداد اعضای تیم گل گهر برای خرید تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان و مربیان تیم فوتبال گل گهر سیرجان با چشم پوشی از بخشی از قرارداد خود (مجموعا ۳۰۰ میلیون تومان) این مبلغ را به خرید تجهیزات پزشکی برای بیمارستان سیرجان اختصاص دادند.

محمد جواهری مدیرعامل باشگاه گل گهر با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، گفت: بعد از مکاتبه با مسئولان پزشکی و بهداشتی سیرجان و اعلام نیاز آنها، روز گذشته مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تجهیزات پزشکی برای این شهر خریداری کردیم و طی دو روز آینده تحویل داده می شود. جا دارد از زحمات تمام کادر درمان و پزشکی و بهداشتی کشور به خاطر زحماتشان در طول ماه های اخیر تشکر کنم.