مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب:

آصفي: بايد مشخص شود چه كسي در آمريكا با ما صحبت مي كند

يك مقام آموزش و پرورش هشدار داد: پخش مكرر تصاوير زلزله در تلويزيون و مطبوعات، اثر رواني منفي بر كودكان دارد

90 درصد بيمارستانهاي تهران در اثر زلزله تخريب مي شود



آفرينش:

محل و زمان توزيع كارت آزمون دانشگاه جامع علمي - كاربردي

آصفي : فضاي فعلي ، فضاي مذاكره نيست

ديدار مخفيانه توني بلر از عراق



اعتماد:

وزير امور خارجه مصر: كمپ ديويد به تاريخ پيوسته است

وزيركشوردرگفتگو با خبرنگاران : پاسخ منفي به آمريكا سياسي نبود



ابرار:

رهبرانقلاب : كنار گذاشتن آرمان گرايي به بهانه واقع بيني غفلت است

فرمانده كل سپاه : رژيم صهيونيستي در حال ذوب شدن است

رييس هيات نظارت تهران : وزارت كشوركار سياسي و حزبي مي كند



ايران:

آصفي: اگر لغو تحريم ها دائمي شود فضاي روابط ايران و آمريكا تغيير مي كند

وزير امور خارجه مصر: پرونده كمپ ديويد بين ايران و مصر بسته شده است

رييس جمعيت هلال احمر كشور: هيچ كس حرف ما را در وضعيت بحراني نمي خواند



جام جم:

چرا يك سال طرح مقاوم سازي شهرهاي زلزله خيز خاك مي خورد؟ كميسيون عمران مجلس پاسخ دهد

از سوي دبير شوراي نگهبان در نامه اي خطاب به وزير كشور عنوان شد؛ انتقاد به ارايه نشدن نرم افزار قابل اطمينان انتخاباتي

از سوي سخنگوي وزارت امورخارجه عنوان شد؛ انتقاد از مواضع متفاوت مقامات آمريكايي درقبال ايران



جمهوري اسلامي:

رهبر انقلاب درديدار جمعي از كشاورزان و مسئولان وزارت جهاد كشاورزي : كشاورزي بايد محورتوسعه قرار گيرد

تلاش آمريكا براي تجزيه عراق

4 نفر از تاييد شدگان هياتهاي اجرايي استان گلستان معتاد ازآب در آمدند



جهان اقتصاد:

ديپلماسي به وقت تهران ؛ زمان براي تنش با آمريكا مي ايستد

با 4/22 درصد افزايش ؛ واردات كشور به 19 ميليارد دلار رسيد

وزيراموراقتصادي و دارايي : توان بازپرداخت بدهي از الزامات استفاده از حساب ذخيره ارزي است



حمايت:

مديرعامل شركت صنايع هواپيمايي ايران: آمريكا به نفع خود لغو تحريم كرده است

دكتر پورنوري، سرپرست مجتمع قضايي شهيد بهشتي : هدف ما ايجاد جوء تفاهم و اعتماد است

اهتمام به صنعت نبايد باعث كم توجهي به بخش كشاورزي شود



حيات نو:

حسن روحاني از بحث جلسه آينده شوراي عالي امينت ملي خبر داد: انتقال پايتخت

آخرين آمارهاي زلزله بم اعلام شد، تخريب 49 هزارواحد مسكوني بيش از 30 هزار كشته و 14 هزار زخمي

وزير بازرگاني : هر گونه چاي خارجي دركشور قاچاق است



خراسان :

كشف اولين چاه نفت در مركزايران

وزيركشور: هيچ كس به واسطه وابستگي به جناح و گروه خاص رد صلاحيت نشده است

رييس هييت نظارت تهران بزرگ: تاييد صلاحيت اعضاي نهضت آزادي غيرقانوني است



خبر:

مدير عامل ايران خودرو: جايگزيني خودروهاي فرسوده درايران خودرو ، سال آينده رسما آغاز مي شود

كشف مرغوب ترين نفت خام جهان در مركزايران

وزيركشور: اميد به نهايي شدن شمارش ماشيني آرا كم شده است



دنياي اقتصاد:

در 9 ماهه اول 82 با 22 درصد افزايش واردات به مرز 20 ميليارد دلاررسيد

شوراي اقتصاد تعيين كرد، قيمت جديد انواع كاغذ

تحليل نايب رييس كميسيون امنيت ملي مجلس : تصميم جديد آمريكا ارتباطي با زلزله بم ندارد



رسالت:

مقام معظم رهبري درديدار كشاورزان ومسئولان وزارت جهاد كشاورزي : كشاورزي با روحيه جهادي رونق مي يابد

مهندس سيد مرتضي نبوي: مفهوم سياست را تفاهم در منافع ملي مي دانيم

حاجي قاسمي رييس هيات نظارت استان گلستان: چهار كانديداي تاييد صلاحيت شده هيات اجرايي گلستان معتاد هستند



سياست روز:

رهبرمعظم انقلاب درديدارجمعي از كشاورزان ومسئولان وزارت جهاد كشاورزي : كشاورزي كاري مقدس است روحيه جهادي را حفظ كنيد

سخنگوي وزارت خارجه: آمريكا به آداب گفتگو اعتقادي ندارد

روزنامه گاردين خبر داد: عقب نشيني كاخ سفيد از دكترين تغيير رژيمهاي مخالف



شرق:

فوران نفت از قلب ايران

بازديد سرزده از بغداد؛ توني بلر: عراق آزمايشگاه دموكراسي است

تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان



صداي عدالت:

رهبرانقلاب در ديدار كشاورزان و مسئولان وزارت جهاد كشاورزي : كشاورزي از مهمترين محورهاي توسعه است

آخرين وضعيت بم از زبان فرماندار

وزير بازرگاني : چاي خارجي قاچاق است



فرهنگ آشتي:

سفرهيات آمريكايي لغو نشده است

پيروزي كرزاي درلويه جرگه ، قانون اساسي افغانستان تصويب شد

قيمت خودروها همچنان رو به كاهش است



قدس :

آيت الله جنتي : مسئوليت تاخير ارايه نرم افزار شمارش رايانه اي آرا برعهده وزارت كشوراست

رهبرمعظم انقلاب درديدار كشاورزان نمونه و مسئولان وزارت جهاد كشاورزي : اهتمام به صنعت نبايد باعث كم توجهي به كشاورزي شود

شوراي اقتصاد تصويب كرد؛ بازسازي پنج شهر كشور با استفاده از تسهيلات بانك جهاني



كارو كارگر:

سي ان ان: تراژدي انساني "بم" نويد بخش رابطه ايران و آمريكا ست

پروفسور رواساني: خصوصي سازي در ايران شكست خورده است

قاچاق چاي توسط چه كساني انجام مي شود؟ وزير بازرگاني : هر گونه چاي خارجي درهركجاي كشور قاچاق محسوب مي شود



مردم سالاري:

با تصويب قانون اساسي جديد افغانستان رسما جمهوري اسلامي شد

درصورت حذف بدون دليل كانديداها، وزيركشور: ليست نامزدها از سوي هيات هاي اجرايي اعلام مي شود

معاون اقتصادي وزيراموراقتصادي و دارايي با اشاره به لغو90 روزه تحريم آمريكا عليه ايران: زمان فرصت سوزي سپري شده است



نسيم صبا:

مقام معظم رهبري در ديدار كشاورزان و مسئولان وزارت جهاد كشاورزي : كشاورزي ازمهمترين محورهاي توسعه است

آرمين با اشاره به لغو تحريم هاي اقتصادي ايران، گام مثبت آمريكا

رسول منتجب نيا: عزم مجمع روحانيون بر ائتلاف با گروههاي دوم خردادي است



همبستگي:

وزيركشور: تصميمات خلاف قانون دستگاههاي ديگر براي ما الزام آور نيست

رييس هيات نظارت تهران بزرگ: دوستان وزارت كشوركار سياسي و حزبي مي كنند

به خاطر فقدان امنيت در بم كمك ها عادلانه توزيع نشد



همشهري:

بازسازي مراكز و نهادهاي شهري در بم آغازشد

وزيرامورخارجه مصر: كمپ ديويد به تاريخ پيوسته است

رويداد مهم اجلاس سارك ، كاهش تنش ميان هند و پاكستان



ياس نو:

وزيركشور: به توصيه ها وتهديدها توجه نمي كنيم

آرمين: محافظه كاران نمي خواهند حل مشكل ايران و آمريكا به نام اصلاح طلبان ثبت شود

وزيرخارجه مصر: كمپ ديويد ديگر وجود ندارد و بخشي از تاريخ است

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