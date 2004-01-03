ايران عزيمت گروه آمريكايي به بم را نپذيرفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز، اين پيشنهاد به عنوان نشانه اي از طرف آمريكا مبني بر نگراني براي ايران درشرايط كنوني مطرح شده است اين درحالي است كه آمريكا اعلام كرده است برخي از رهبران ايران - و نه همه آنها- در ماههاي اخير گام هاي مثبتي براي بهبود روابط برداشته اند.

نيويورك تايمز درادامه مي افزايد: منابع رسمي دولت بوش گفتند ايران وجود مشكلات زياد براي امدادگران در بم را دليل نپذيرفتن امدادگران آمريكاي عنوان كرده است. اين منابع در مورد ديدار آينده هيئت آمريكايي از بم چيزي نگفتند.

درادامه اين گزارش آمده است: "جي آدام اريل" يكي از سخنگويان وزارت امور خارجه آمريكا اظهار داشت: "مقامات تهران به ما اعلام كردند با توجه به شرايط موجود در بم و مسائلي كه ممكن است در روزهاي آينده رخ دهد، ايران ترجيح مي دهد كه ديدار هيئت آمريكايي فعلا در حال تعليق بماند بنابراين ما هم درحال حاضر انجام چنين ديداري را پيگيري نمي كنيم."

اريل گفت: "محمد جواد ظريف نماينده دائم ايران در سازمان ملل پيام ايران را به "جيمز بي كانيگام" معاون امورخارجه آمريكا ابلاغ كرد.

به نوشته نيويورك تايمز، پيشنهاد اعزام هيئت آمريكايي به رياست خانم دال كه رييس سابق صليب سرخ آمريكا و عضو كنوني مجلس سنا ست توسط خود وي ارائه شده است.

اين روزنامه مي افزايد: يكي ازسخنگويان دال اظهار داشت: "دال تا به حال براي كمك رساني به كشورهاي سومالي، روانداو بسياري مناطق آسيب ديده سفر كرده است و ديدار از ايران نيز براي كمك رساني به اين منطقه از سوي وي پيشنهاد شده است."

نيويورك تايمز نوشت: ايجاد رابطه احتمالي ميان تهران و واشنگتن حتي در موضوعات غير سياسي، پس از آنكه دو سال پيش بوش ايران را در محور شرارت خواند، بسيار توجه تحليل گران را به خود جلب كرده است.

به نوشته اين روزنامه پذيرفتن امضا و اجراي پروتكل الحاقي از نكات مثبتي است كه مورد توجه دولت بوش قرارگرفته است.