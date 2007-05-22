عدالت جهانی نیازمند فهم دقیق حکمت و عرفان اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد خامنه ای در آغاز سخنان خود اظهار داشت: برای شناخت خداوند مهمترین مسئله در الهیات و یکی از ضرورتهای بحث فلسفی بحث درباره ماهیت انسان است در اینجا بحث درباره فیزیولوژی انسان نیست دلیل اهمیت انسان در ذوابعاد بودن و داشتن خصوصیات ویژه ای است که در انسان هست و در هیچ موجود دیگری نیست.

وی در ادامه گفت : انسان در جسم خود ویژگی هایی دارد که در دیگر موجودات نیست. بحث از حیوان به عنوان حیوان ناطق نیست بلکه نطق در همه انسانها فعالیت ندارد و مثل فطرت نهفته و بالقوه هست. سخن از این است که وقتی انسان رو به تکامل می رود ویژگی های اکتسابی دارد که در هر انسانی یگانه است و راه هایی که انسان انتخاب می کند برای رسیدن به خدا یکسان نیست.

آیت الله خامنه ای با اشاره به اینکه هر انسانی در درون خود یک جهان می سازد، گفت : انسان محدود به عقل نیست و ابعادی مثل عشق هم دارد عشق هر کسی با عشق دیگری فرق می کند و بنابراین درست است که انسان نوع است ولی نوع منحصر به فرد و مثل مجردات نیست و از ممیزات انسان اراده و دیگری مقوله خیال است.

رئیس بنیاد حکمت سلامی صدرا اظهار داشت: انسان کامل در سفر چهارم سلوک با توشه ای از علم الهی به سوی بشر بر می گردد. بنابراین یکی از وضوحی که قابل تفسیر است این است که انسانها گرچه در آمدن به دنیا در جماعت اند اما وقتی به سوی خدا برمی گردند راه هایشان متفاوت است بنابراین تنها راه صلح و بقا و ایجاد عدالت و امنیت جهانی بشر راهی است که اسلام و عرفان و فلسفه حکمت الهی به ما نشان داده است.