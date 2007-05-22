نابسامانی های جمع آوری زباله در کرج همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر ، بیشتر افراد معتقدند مشاهده شهری پاک و عاری از آلودگی بصری می تواند تأثیر به سزایی در روحیه آنها برای آغاز فعالیت روزانه داشته باشد اما در برخی نقاط شهر کرج شهروندان با خروج از منزل با کیسه های انباشته زباله مقابل درب ساختمان ها و ورودی کوچه ها مواجه می شوند و کارگران خدمات شهری را در ساعات مختلف روز همراه با کامیون های حمل زباله مشغول جمع آوری زباله می بیند که این امر علاوه بر مشکلات زیست محیطی ، تصویر زشتی در ذهن عابرین برجا می گذارد .

البته این امر علاوه بر قصور برخی ماموران شهرداری متوجه شهروندان نیز هست زیرا همانطور که بارها عنوان شده زباله هایی که بعد از ساعات مقرر بیرون گذاشته شوند جمع آوری نمی شود اما این مورد همیشه اتفاق نمی افتد و در قسمت هایی از شهر خروج زباله در ساعت مقرر نیز کمکی به جمع آوری اصولی آنها نمی کند.

سطل های نصب شده درمقابل منازل شهروندان معضل دیگری برای شهر ایجاد کرده زیرا تقریبا در همه ساعات روز این سطل ها انباشته از زباله است و شیرابه آن درسطح پیاده روها جاری می شود که این امر علاوه بر تولید بوی نامطبوع و آزار دهنده سبب اجتماع حشرات موذی و جوندگانی نظیر موش می شود.

به رغم اینکه رفت و روب خیابان ها و جمع آوری زباله ها از سطح کوچه و خیابان از وظایف اولیه شهرداری ها به حساب می آید اما تا کنون مسئولان این امر در کلانشهر کرج نتوانستند با اعمال برنامه ای مناسب و نظارت دقیق بر کار پیمان کاران به خوبی ازعهده این وظیفه برآیند .

در بسیاری از مواقع نخاله های ساختمانی روزها جلوی درب منازل باقی می ماند و کسی برای جمع آوری آن اقدام نمی کند و حتی تذکری به افراد خاطی داده نمی شود . عده ای نیز این نخاله ها را در زمین های بایر داخل شهر تخلیه می کند که این امر نیز شکایت ساکنان منازل مسکونی همجوار را به دنبال دارد.

علاوه بر نارسایی خدمات رسانی در امر جمع آوری زباله های خانگی در برخی نقاط شهر تقریبا هر روز ماموران خدماتی شهرداری در ساعات پررفت و آمد روز مشغول جمع آوری زباله از جوی ها و کانال های فاضلاب هستند و هیچ توجهی به تردد عابران به خصوص کودکان در این مناطق ندارند.

مدیر هماهنگی و خدمات شهری شهرداری کرج در این خصوص به خبرنگار مهر گفت : کلیه خیابان های اصلی و شاهراه های شهر باید تا ساعت 7 صبح از وجود هرگونه زباله پاکسازی و زباله ها به مراکز دفن منتقل شوند اما در چند ماه گذشته به منظور ارتقا سطح خدمات ، پیمانکاران موظف شدند در طی روز نیز به جمع آوری زباله بپردازند .

علی فتحی افزود : ماموران نظافت شهر به دلیل تولید بسیار زیاد زباله ازسوی ساکنان برخی از مجتمع های مسکونی روزانه 6 تا هفت بار مجبور به جمع آوری زباله های خانگی می شوند که این امر نارضایتی شهروندان و مأموران خدماتی را به دنبال دارد.

وی تصریح کرد : بسیاری از بی نظمی هایی که در شهر ایجاد می شود به دلیل عدم آگاهی شهروندان از مسائل شهرنشینی و عدم رعایت اصول زندگی شهری است و علاوه بر ایجاد مشکل برای مردم ، شهر را نیز در دراز مدت دچار مشکل می کند.

این مسئول یادآور شد : شهروندان کرجی می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه نحوه جمع آوری زباله ها توسط ماموران شهرداری و حتی همسایگان خود با شماره تلفن 2506501 تماس حاصل نمایند و شکایات خود را مطرح کنند تا از این طریق فرهنگ شهرنشینی و حقوق شهروندی به تدریج در جامعه تهادینه شود .