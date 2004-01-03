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۱۳ دی ۱۳۸۲، ۹:۵۹

مهم ترين خبرهاي جهان در شب گذشته

مهم ترين خبرهاي جهان در شب گذشته

سرويس بين الملل - خلاصه مهم ترين خبرهاي جهان به نقل از خبرگزاري هاي خارجي از شب گذشته تاكنون بدين شرح است:

- افزايش هشدارها براي حملات تروريستي موجب لغو شدن پرواز هواپيماهاي خطوط هوايي انگليس ( British Airways ) به آمريكا و عربستان سعودي شد.

- در حمله روز گذشته نظاميان رژيم صهيونيستي به شهر نابلس دو فلسطيني مجروح شدند و برخي بناهاي تارخي دراين شهر توسط اين نظاميان تخريب شد.

- هدف قرار گرفتن يك هلي كوپتر نظامي ارتش آمريكا توسط مهاجمان ناشناس در شهر فلوجه از شهر هاي شرقي عراق موجب كشته شدن يك نظامي آمريكايي شد.

- مرم زلزله زده شهرتارخي بم در جنوب شرقي ايران با گذشت يك هفته از زلزله ويرانگر بم كه بيش از 30 هزار كشته برجاي گذاشت سعي مي كنند تا زندگي تازه اي را شروع كنند.

- مقامات كره جنوبي تاكيد كردند مقامات پيونگ يانگ براي سفر يك هيئت آمريكايي براي بازديد از تأسيسات هسته اي كره شمالي موافقت كرده اند.

- مقامات آمريكايي اعلام كردند  ارتباط خود را با دو گروهي كه قصد سفربه كره شمالي و بازديد از پايگاه هاي اتمي پيونگ را دارند قطع خواهند كرد.

- مقامات برزيل اعلام كردند كه دستور دادگاه اين كشور براي عكسبرداري و انگشت نگاري از اتباع و مسافران آمريكايي در پاسخ به اين اقدام همسان مقامات آمريكايي تغيير نخواهند داد.

- بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي در سفر به ليبي از 10 پايگاه هسته اي اين كشور بازديد كردند.

کد مطلب 49044

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