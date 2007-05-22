توجه شرکتهای بریتانیایی به بازار غذای حلال مسلمانان افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، تسکو، یکی ازفروشگاه زنجیره ای اصلی تهیه غذا در نظر دارد 148 میلیون پوند از محصولات غذایی حلال مالزی را طی 5 سال آینده وارد بریتانیا کند.

این فروشگاه زنجیره ای تاکنون گوشت حلال استاندارد شده را در برخی از فروشگاه های خود به فروش رسانده و اکنون محصولات تازه ای را به عنوان غذای فوری با گوشت حلال و رعایت معیارهای اسلامی ارائه خواهد کرد.

رستورانهای زنجیره ای که غذای فست فود (Fast Food) ارائه می کند در 30 شعبه خود غذایی را ارائه می کند که با گوشت حلال تهیه شده است. از سوی دیگر کمپانی نستله سوئیس که محصولات حلال خود را در مالزی تولید می کند سال گذشته نسبت به محصولات دیگر بیشترین میزان فرآورده های حلال را به بریتانیا وارد کرده است.

سخنگوی نستله درزمالزی گفت: در ابتدا محصولات حلال تنها بازارهای اسلامی را مورد هدف قرار می داد، اما اکنون تقاضا برای محصولات حلال از سایر مناطق غیر اسلامی جهان در حال افزایش است.

نورالدین عبدالله از کمپانی مشوری مالزی که دومین همایش جهانی حلال را طی ماه جاری در کوالالامپور برگزار کرد، گفت: بسیاری از عاملان چند ملیتی در صنایع غذایی به صنایع غذایی حلال تبدیل می شویم. اکنون آنها به این حقیقت پی برده اند که بازار اسلامی اروپا و بریتانیا بسیار قابل توجه است.

ارزش صنعت غذایی حلال در بریتانیا 700 میلیون پوند تخمین زده می شوند.

شرکت جی دبلیو تی، به عنوان یک سازمان برجسته اعتقاد دارند که دو میلیون مصرف کننده مسلمان بازار قابل توجهی را تشکیل می دهد که را قدرت 5/20 میلیارد پوند در سال را در اختیار دارد.

در ایالات متحده نیز بسیاری از شرکتها و آگهی دهندگان بزرگ با توجه به نیاز جمعیت در حال رشد جامعه مسلمان این کشور، محصولات و خدمات خود را با علائق اقلیت مسلمان منطبق می کنند. از سوی دیگر بانکداری اسلامی به عنوان نیازهای جامعه مسلمانی که در اقلیت زندگی می کنند در حال رشد و توسعه است.