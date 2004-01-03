سيزدهم دي ماه در دفاع مقدس

13 دي

1359

جنگنده هاي ايران يك ستون زرهي دشمن را در جاده آبادان – ماهشهر مورد حمله قرار دادند .

دره قوچ سلطان مريوان از افراد مسلح ضد انقلاب پاكسازي شد .

مبادله آتش توپخانه ميان رزمندگان اسلام و مزدوران صدام در جبهه هاي آبادان ادامه دارد .

يك ميدان مين در شمال رود كارون شناسايي و بيش از 250 مين آن خنثي شد .

رزمندگان در يك نبرد هفت ساعته در عمق 48 كيلومتري داخل خاك عراق به دشمن بعثي خسارات قابل توجهي وارد كردند .



1360

ارتفاعات نوار مرزي نوسود پس از 14 ماه اشغال آزاد شد .

ايران با تصرف موقت چند منطقه عراق قدرت تعرضي خود را به نمايش گذاشت .

جاده تداركاتي دشمن در بخش اشغالي خرمشهر زير آتش سنگين ايران قرار گرفت .

جنگنده هاي ايران هواپيماي مهاجم عراقي را در آسمان سنندج شكار كردند .

در عمليات پيروزمندانه ديروز شهرهاي طويله و بياره عراق در آستانه سقوط كامل قرار گرفت .

يك پايگاه گروههاي مسلح ضد انقلاب در اطراف بوكان در هم كوبيده شد .





1361

استاندار ايلام : مناطق آزادشده عراق در اختيار مجلس اعلا قرار داده مي شود.

صدام تضمين امنيت اسرائيل را مورد تأييد قرار داد.

11 تن از عشاير دهلران در حمله هوايي عراق شهيد و مجروح شدند.

درگيري رزمندگان نيروي زميني ارتش در منطقه باني نبوك و چند منطقه ديگر.

تعدادي از گروههاي نظامي سودان به كمك ارتش صدام آمدند.





1362

شكاري هاي ايران در نبرد سنگين هوايي ، سوخوي 22 و ميگ 23 عراق را منفجر كردند .

14 هزار جوان مسلمان عراقي به جرم اعتراض به رژيم حاكم بر بغداد در زندان ابوقريب به سر مي برند صدام تا كنون 122 بار مناطق مسكوني و بي دفاع خوزستان را مورد حمله قرار داده و 1389 نفر را شهيد و 7085 نفر را مجروح نموده است .



رئيس جمهور : به طور ظاهر طرف جنگ ما عراق است ، اما در حقيقت ما با آمريكا ، ناتو و مرتجعين منطقه در حال جنگيم .



دشمن با اجراي آتش از منطقه ميان تنگ و ارتفاعات كيسكه قصد پيشروي به طرف مواضع ما را داشت كه با مقاومت و تحمل تلفات مجبور به عقب نشيني شد .

المجله نشريه عرب زبان چاپ لندن : ايران خطرناكترين مخالف آمريكاست .



1363

شريف الدين پيرزاده دبيركل جديد سازمان كنفرانس اسلامي : بايد براي جنگ عراق و ايران و مسأله فلسطين راه حل مسالمت آميز پيدا كنيم .

كاردار سفارت ايران در كويت پيام ولايتي را به وزير خارجه كويت تسليم كرد . اين پيام در پاسخ به پيام به تشكر آميز وزيرخارجه كويت در مورد پايان دادن به مسأله ربوده شدن هواپيماي كويتي بود .

69 كارگر ايراني از كويت اخراج شدند .

30 سرباز عراقي در كربلا به دليل امتناع از رفتن به جبهه اعدام شدند .

خمپاره اندازهاي دشمن امروز آبادان ، خرمشهر و اهواز را مورد حمله قرار دادند .

تبادل آتش در جبهه نفت شهر ، ميمك ، سومار و باويسي منجر به هلاكت دهها تن از صداميان شد .

مجاهدين مسلمان عراقي به يك كوي پليس شهر نجف حمله و عده اي از نيروهاي اين مقر را به هلاكت رساندند





1365

يگانهاي زرهي عراق در جبهه هاي نهر عنبر و يبيس زير آتش ايران قرار گرفتند .

يك پزشك پاكستاني به نام پرويزخان 2000 دلار به آسيب ديدگان حملات هوايي عراق كمك كرد .

خلبان اسير عراقي از همكاريهاي كويت با عراق در بمباران مراكز حساس ايران پرده برداشت .

فرانسه خلبانان عراقي را براي پرواز با ميراژ آموزش مي دهد .

رژيم عراق باز هم يكي از جبهه هاي غرب را بمباران شيميايي كرد .

هواپيماهاي عراقي روستاهاي گيلانغرب را در سه نوبت بمباران كردند .

دانشجويان عراقي در استكهلم به خاطر اخراج يك جوان عراقي مخالف صدام از سوئد ، تظاهرات كردند .