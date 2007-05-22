به گزارش خبرگزاری مهر، هدف اصلی و عمده از این اقدام آن است که چنانچه هر روستا یا شهر دورافتاده ای امکان اتصال به شبکه تلفنی و دیتای کشور از طریق کابل را نداشته باشد با توسعه آن به سختی انجام شود می توان با استفاده از یک پایگاه RS (Remote station) از طریق ماهواره با دیگر مناطق کشور، ارتباط با کیفیت را برای آن برقرار کرد.



مشترکین هر یک از ای مناطق می توانند با اتصال از طریق خطوط تلفنی به این پایگاه از خدمات این شبکه بهره مند شوند. ضمن اینکه این ایستگاه ها می توانند از طریق یک یا چند Gateway یا دروازه به شبکه تلفن شهری و تلفن همراه نیز متصل شوند.

بر اساس این گزارش، با استفاده از هر یک از این سیستم ها، ارائه خدمات تلفنی با 256 مشترک و دسترسی به اینترنت با سرعت چند 10 کیلو بیت میسر می شود.

بحث طراحی این سیستم از حدود 6 سال پیش در مرکز تحقیقات مخابرات ایران آغاز شده و در حال حاضر به مرحله ای رسیده که فناوری ساخت ایستگاه های زمینی ماهواره های GEO در کشور کاملا بومی شده است.