حمايت آمريكا از مشرف

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه آمريكايي واشنگتن پست در شماره امروز خود نوشت: منابع رسمي آمريكا اعلام كردند كه درپي دو مورد تلاش براي ترور "پرويز مشرف" رييس جمهور پاكستان كه از سوي القاعده هدايت مي شد، دولت واشنگتن گام هايي را براي محافظت از مشرف برداشته و از رييس جمهور پاكستان خواست كه گروههاي تروريست را از بين ببرد.

به نوشته اين روزنامه، منابع رسمي گفتند: آمريكا در گام نخست، تجهيزات الكتريكي را به پاكستان ارسال كرده است كه انفجار بمب را تحت تاثير قرارمي دهد. منابع آمريكا اگر چه تبادل اطلاعات ميان واشنگتن واسلام آباد را افزايش داده اند تا دستگاه امنيتي مشرف را پيشرفته تر كنند اما كاخ سفيد آن طور كه براي حامد كرزي رييس جمهورافغانستان محافظ شخصي تعيين كرد براي مشرف چنين حركتي انجام نداد. منابع رسمي FBI در پاكستان مشغول كمك به مشرف براي بررسي حملات هستند.

واشنگتن پست نوشت: "باقي ماندن طولاني مدت مشرف، انسجام و همكاري پاكستان با آمريكا و اين موضوع كه پاكستان داراي تكنولوژي هسته اي است سبب شده است كه آمريكا نسبت به اين كشور حساس باشد و در پي دستگيري عناصر فعال القاعده در اين كشور برآيد. منابع اطلاعاتي و نظامي آمريكا معتقدند كه بن لادن و ديگر اعضاي القاعده در مرزهاي افغانستان و پاكستان پنهان شده اند.

اين روزنامه با اشاره به اينكه پاكستان كمك هاي فراواني به مبارزه با تروريسم به آمريكا نموده است، افزود: "آمريكا خود را مسئول مي داند كه متهمين حمله به مشرف را كه بدون شك از عوامل القاعده بوده اند، دستگير نمايد."

كمك هاي پاكستان به آمريكا پس از حملات 11 سپتامبر و استقرار نيروهاي آمريكا در افغانستان سبب شد كه دولت واشنگتن سياست خود در قبال اسلام آباد به طور چشمگيري تغيير دهد.