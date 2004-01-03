پايگاه اينترنتي بازسازي پروژه هاي استاني بم راه اندازي مي شود

مهندس مهدي سياوشي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : در اين سايت تمام پروژه هاي نيازمند بازسازي شهرستان بم معرفي خواهد شد و هموطنان داخل و خارج ازكشور و حتي كشورهاي خارجي نيز مي توانند با مراجعه به اين سايت از طريق پست الكترونيكي به هر مقدار كه تمايل دارند در بازسازي پروژه هاي استاني بم مشاركت كنند .

وي افزود : اطلاعات بيشتر و نشاني سايت اينترنتي به مرور زمان اعلام خواهد شد .

مهندس سياوشي اظهار داشت : در حال حاضر يك شركت تركيه اي اقدام به راه اندازي شبكه مخابراتي در بم نموده و خبرنگاران خارجي مي توانند از طريق تلفن همراه ضمن برقراري ارتباط با كشورشان اخبار خود را نيز مخابره كنند .

معاون استاندار كرمان به خسارات وارد شده بر اثر زلزله در بخش كشاورزي اشاره كرد و اظهار داشت : 24 رشته قنات در بخش كشاورزي بين 10 تا 70 درصد خسارت ديده اند ، همچنين 19 هزار هكتارنخلستان و 10 هزار هكتار مركبات در شهرستان بم وجود داشت كه 8 هزار هكتارآن در محدوده زلزله بوده و به شدت آسيب ديده است .

وي با بيان اينكه ازنخستين روز امداد رساني تا كنون جمعا 2 هزارو 300 سورتي پرواز حامل كمكهاي امدادي به منطقه انجام شده كه 700 فروند آن هواپيما و بقيه بالگرد بوده است ، اظهار داشت : 400 پرواز در فرودگاه كرمان و 300 پرواز در فرودگاه بم بر زمين نشسته است و اين در حالي است كه پيش از اين واقعه هر هفته درفرودگاه بم تنها يك پرواز بر زمين مي نشست .

مهندس سياوشي تصريح كرد : عليرغم پايان گرفتن كار جستجوي اجساد ، آواربرداري خانه ها و معابر چند روزي است كه آغاز شده است اما هنوز نمي توان تخمين زد كه كار بازسازي شهر چه مدت به طول خواهد انجاميد چرا كه نزديك به 80 درصد شهر به كلي تخريب شده است .