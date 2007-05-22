بی اطلاعی از حقیقت اسلام دلیلی برای تعصب غربیان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عبدالله احمد بداوی گفت : قسمت اعظم تعصب علیه اسلام ناشی فقدان درک غربیان از ماهیت حقیقت اسلام به عنوان دینی که داری 4/1 میلیارد مسلمان در سراسر جهان است، ناشی می شود.

وی افزود : غربیان تمایل دارند دیگر فرهنگها را از چشم اندازهای معیار و فلسفه غربی در نظر بگیرند.

این در شرایطی است که وی نقش تاریخ را به عنوان تنشهای کنونی جوامع اسلامی و غربی تکذیب کرد و گفت: تفسیر و تعبیر این تنشها در سالهای اخیر بیشتر مشاهده می شود، چرا که در دوره معاصر استفاده مکرر از زور یا سایر مکانیسمها از سوی قدرتمندان علیه ضعفا به منظور رسیدن به منافع سیاسی استراتژیک و منطقه ای بیشتر از گذشته بوده است.

بداوی گفت : مبرم ترین مشکل در این میان اسرائیل محسوب می شود که علت آن حملات مرگ بار رژیمی است که خود را یهودی می دانند. اسرائیل از هفته گذشته در نوار غزه حملات مرگبار هوایی را علیه فلسطین آغاز کرده است. جهان باید این حقیقت را بپذیرد که مشکل فلسطینی ها در میان عوامل دیگری تشدید کننده تنش میان غرب و جهان اسلام است.

نخست وزیر مالزی تصریح کرد : ملل غربی خود را به عنوان حامی سنتهای مسیحی یهودی علیه گسترش اسلام افراطی می داند، اما برای آنها اهمیت ندارد که مشروعیت اقدامات اسرائیل چقدر بیرحمانه و خشونت آمیز است و هنگامی که این امر به حمله به عراق و افغانستان و لبنان اضافه می شود جهان اسلام آنها را به همدستی در ارتکاب جرم تعبیر می کند.

