  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱ خرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۴۴

احمد بداوی :

بی اطلاعی از حقیقت اسلام دلیلی برای تعصب غربیان است

بی اطلاعی از حقیقت اسلام دلیلی برای تعصب غربیان است

نخست وزیر مالزی امروز اول خرداد ماه در مراسم دریافت دکترای افتخاری خود از دانشگاه میجی توکیو در ژاپن، غرب را به تعصب علیه جهان اسلام متهم کرد و گفت: این تعصب از بی اطلاعی در مورد حقیقت اسلام ناشی می شود .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عبدالله احمد بداوی گفت : قسمت اعظم تعصب علیه اسلام ناشی فقدان درک غربیان از ماهیت حقیقت اسلام به عنوان دینی که داری 4/1 میلیارد مسلمان در سراسر جهان است، ناشی می شود.

وی افزود : غربیان تمایل دارند دیگر فرهنگها را از چشم اندازهای معیار و فلسفه غربی در نظر بگیرند.

این در شرایطی است که وی نقش تاریخ را به عنوان تنشهای کنونی جوامع اسلامی و غربی تکذیب کرد و گفت: تفسیر و تعبیر این تنشها در سالهای اخیر بیشتر مشاهده می شود، چرا که در دوره معاصر استفاده مکرر از زور یا سایر مکانیسمها از سوی قدرتمندان علیه ضعفا به منظور رسیدن به منافع سیاسی استراتژیک و منطقه ای بیشتر از گذشته بوده است.

بداوی گفت : مبرم ترین مشکل در این میان اسرائیل محسوب می شود که علت آن حملات مرگ بار رژیمی است که خود را یهودی می دانند. اسرائیل از هفته گذشته در نوار غزه حملات مرگبار هوایی را علیه فلسطین آغاز کرده است. جهان باید این حقیقت را بپذیرد که مشکل فلسطینی ها در میان عوامل دیگری تشدید کننده تنش میان غرب و جهان اسلام است.

نخست وزیر مالزی تصریح کرد : ملل غربی خود را به عنوان حامی سنتهای مسیحی یهودی علیه گسترش اسلام افراطی می داند، اما برای آنها اهمیت ندارد که مشروعیت اقدامات اسرائیل چقدر بیرحمانه و خشونت آمیز است و هنگامی که این امر به حمله به عراق و افغانستان و لبنان اضافه می شود جهان اسلام آنها را به همدستی در ارتکاب جرم تعبیر می کند.

کد مطلب 490471

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها