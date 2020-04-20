لزوم راه اندازی مرکز پژوهش های شورای شهر رشت

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیسیون عمران شورای شهر رشت شامگاه یکشنبه در دفتر شورای شهر با حضور اعضا برگزار شد.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت در این جلسه با اشاره به محدود بودن پروژه‌های شهرداری رشت در سال جاری، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت شهرداری رشت تعریف و تعیین پروژه‌ها در سطح واقع بینانه انجام شده است.

اسماعیل حاجی پور به پیش بینی اعتبار خوب برای پروژه‌هایی همچون هوشمند کردن صدور پروانه ساخت و ساز، افزود: باید بر اساس قانون و جذب اعتبارات خوب گام‌های مطلوبی در این زمینه برداریم.

وی با بیان اینکه شورای شهر رشت از ورود سرمایه گذار استقبال می‌کند بر ضرورت راه اندازی مرکز پژوهش‌ها شورا تأکید و تصریح کرد: باید در بخش‌های مطالعاتی و روند اجرای پروژه‌ها گام‌هایی مؤثر برداریم.

شورای پنجم به دلیل تنگناهای اقتصادی عملکرد مطلوبی نداشته است

محمد حسن عاقل منش یکی از اعضای شورای اسلامی شهر رشت نیز در ادامه این جلسه با اشاره به مشکلات اقتصادی و تنگناهای مالی، اظهار کرد: با توجه به این شرایط متأسفانه هنوز انتظارات مردم از شهردار منتخب برآورد نشده است.

عاقل منش با بیان اینکه شورای پنجم باید در پایان کار خود عملکرد مطلوبی از خود به جا بگذارد، افزود: امیدواریم پروژه‌های بزرگ و مهم پیش بینی شده با همکاری قرارگاه خاتم به سرانجام برسد.

وی با اشاره به وضعیت آرامگاه مشروطه در خیابان پرستار رشت و با بیان اینکه این پروژه‌ها شناسنامه عملکردی شوراهای ادوار مختلف است، گفت: اتمام و بهره برداری از پروژه رصد خانه کوشیار گیلانی از مطالبات شهروندان رشتی است.

عاقل منش به تخلیه ساختمان میرزا خلیل رفیع نیز اشاره و تصریح کرد: این ساختمان قرار است به موزه مشروطه تبدیل شود و متأسفانه با بی توجهی به تاریخ پر افتخار مردم رشت در مشروطه در این باره اجحاف شده است که با بهره برداری از این پروژه می‌توانیم تا حدودی حق مطلب را به جا آوریم.

عضو شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به آرامگاه دکتر حشمت، افزود: متأسفانه این آرامگاه تا کنون به سرانجام نرسیده است و معتقدم همچون سال گذشته باید اعتبارات مناسبی به این پروژه اختصاص پیدا کند.

لزوم نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه‌های عمرانی شهرداری رشت

فرهام زاهد عضو کمیسیون عمران شورای شهر رشت نیز در این جلسه با تأکید بر لزوم نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه‌های عمرانی شهرداری رشت، اظهار کرد: اولویت بندی پروژه‌ها اقدام مؤثری است که می‌تواند نتایج خوب و قابل توجه‌ای برای شهر و شهروندان به همراه داشته باشد.

تحقق همکاری با قرارگاه خاتم یکی از مطالبات سال‌های گذشته بود

عضو دیگر کمیسیون عمران شورای شهر رشت با اشاره به پیگیری‌های انجام شده به منظور واگذاری اجرای برخی از پروژه‌های عمرانی شهرداری رشت به قرار گاه خاتم، اظهار کرد: سال‌ها درباره دعوت از قرار گاه خاتم به منظور همکاری با شهرداری رشت در پروژه‌های عمرانی صحبت شد اما بالاخره این مهم در شورای پنجم تحقق پیدا کرد.

حامد عبداللهی با بیان اینکه پشتکار خوبی در مجموعه معاونت عمرانی شهرداری رشت مشاهده می‌شود، افزود: امیدوارم بتوانیم در پایان دوران فعالیت شورای پنجم رشت کارنامه عملکردی خوبی بر جا بگذاریم.